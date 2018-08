Empresas guatemaltecas apoyan el movimiento #SinPajillaPorFavor

Ya son varias empresas guatemaltecas las que se han sumado al movimiento "#SinPajillaPorFavor", con la finalidad de causar menos impacto ambiental con las pajillas de plástico.







POLLO CAMPERO

“En Pollo Campero nos sumamos al movimiento #SinPajillaPorfavor en el marco de la celebración del Día de la tierra. Quisimos invitar a nuestros clientes a unirse al movimiento y cuidar el medioambiente en su día a día al pedir sus bebidas sin pajilla”, explica Diana Aguirre, gerente de marca comercial de Pollo Campero Guatemala.

“Todos podemos contribuir con pequeños cambios que hacen una gran diferencia: Reducir, reusar y reciclar. Las pajillas de plástico son un utensilio del cual podemos prescindir con facilidad y cuyo uso tiene un gran impacto porque tienen poco tiempo de uso y permanecen en el planeta por muchos años”, comentó Aguirre.

SAN MARTÍN

“Empezamos con esta iniciativa hace aproximadamente tres meses, al darle la opción a los clientes de elegir o no usar pajillas. Para nuestra sorpresa, la mayoría ha decidido no utilizarlas, por lo que nuestro próximo objetivo es eliminarlas por completo”, nos comenta Miguel Alemán, gerente de marca San Martín Guatemala.

“Para eso estamos haciendo un cambio de cristalería para que los clientes puedan tomar cómodamente directo desde el vaso. Esperamos terminar este cambio de aquí a final de año. Esta es una de las muchas iniciativas que tiene San Martín hacia opciones más ecológicas que contribuyan al medioambiente”, explicó Alemán.

SAÚL

“Comenzamos con este proyecto desde hace mucho tiempo y tuvimos algunos ejercicios que no nos dieron los resultados que esperábamos, pues el mercado no estaba listo y nosotros no entendíamos el concepto en su totalidad. Este año volvimos a sumarnos a la iniciativa, pues como marca queríamos concientizar sobre la importancia del cuidado del medioambiente y la problemática del cambio climático. El 22 de abril realizamos el festival “Respira profundo” y a partir de ese día retiramos todas las pajillas plásticas de los restaurantes”, le comenta a Publinews Jorge Recinos, motor de alegría e innovación de Saúl Guatemala.

“Motivamos a los clientes a no utilizarlas y en el caso de las bebidas frozen o granuladas, optamos por usar pajillas biodegradables. Queremos formar parte de la solución y creemos que cuando las personas se unan, el cambio va a ser más fuerte. Buscamos que sea el cliente quien exija no usar pajillas de plástico, es nuestro compromiso hacia una cultura organizacional en pro del medioambiente”, agrega Recinos.

CAMINO REAL

“Corporación Camino Real ha decidido implementar, a partir del 20 de agosto, un plan para quitar las pajillas en todos sus hoteles y respectivos restaurantes. Como Corporación, estamos comprometidos con una operación responsable y estamos conscientes que eliminar el uso de estos plásticos es una buena practica para contribuir con el medioambiente”, enfatiza Luisa Bernat, coordinadora de mercadeo corporativo de Camino Real.

“Recientemente, iniciamos con la campaña #SinPajillaMásVida, con lo que buscamos reducir el impacto que el plástico causa en nuestra comunidad y en el mundo”, concluye Bernat.

Otra empresas en pro del medioambiente

KFC

Frisco Grill

J.K. Ming

Guatemala Espectacular

Café Condesa

Café Caminito

Caravasar

Tea Shop

Pecorino

Applebee’s

Starbucks

Mercadito de Lola

Zoola

Colibrí

Sarita.

Entre otras empresas se han unido a #SinPajillaPorFavor, ¿y tú?