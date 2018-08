Cómo saber si alguien está usando tu cuenta de Netflix

Imagínate que te roban la cuenta de Netflix y terminan vendiéndola en un grupo de Facebook como "autopagable" o ilimitada.

Suele suceder; de hecho cada vez es más común. Y si no es eso, qué tal que se la prestas a tu novia, terminan y no sabes si la sigue usando o no.

Hay un millón de motivos por los que te convendría asegurarte de que tu cuenta sólo la esté usando quien tú quieres que la use. Y hacerlo es muy sencillo.

Cómo saber si alguien más está usando tu Netflix

Lo primero es descubrir si realmente alguien que no eres tú usa tu cuenta. Y si la respuesta es afirmativa; llegó el momento de cerrar sesiones en otros dispositivos y cambiar contraseña. Así puedes enterarte de la verdad:

Lo primero es entrar a Netflix; pero desde una computadora. En la app de celular no funciona este menú

Entra a tu perfil y luego al menú en la parte superior derecha. Ahí da click en " Cuenta "

" Busca "Actividad de visualización" casi en el fondo del menú de Cuenta

Después click en "Revisar los accesos recientes a la cuenta"

En caso de no tener esa última opción; podrás saber si alguien usa tu cuenta revisando lo que se ha visto y detectando actividad inusual

Si crees que alguien ajeno tiene acceso; ve al menú Cuenta una vez más. En la sección Configuración elige "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y listo

Lo recomendable es realizar esta revisión de manera rutinaria para que no te tomen por sorpresa.