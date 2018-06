El gato Aquiles ya tiene a su favorito entre Nigeria y Argentina

Aquiles, el gato sordo que se ha convertido en un ícono en esta Copa del Mundo al acertar hasta ahora en sus pronósticos, volvió a aparecer para descifrar quien ganará en el juego de este medio día entre Nigeria y Argentina.

Y vaya enfrentamiento el que el tocó pronosticar al felino que también es llamado el sucesor del pulpo Paul que estuvo en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Nigeria necesita un triunfo para asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que los argentinos no solo tienen que ganar, sino esperar a que no lo haga Islandia en su juego contra Croacia, para seguir con vida en la contienda.

Aquiles predijoeste día que serán los nigerianos quienes se queden con el triunfo ante los argentinos, algo que despertó el morbo entre los aficionados albicelestes quienes que por primera vez Aquiles se equivoque.

El felino, que habita en el museo del Hermitage de San Petersburgo, no ha fallado en sus pronósticos anteriores. Vaticinó a favor de Rusia en los juegos ante Arabia Saudita y Egipto, donde los locales ganaron. Al igual acertó en el triunfo de Brasil sobre Costa Rica.

¡Al gato Aquiles los argentinos no lo quieren ni ver!

Es el gato que busca destronar al pulpo Paul en las predicciones del Mundial de Rusia.

Hasta ahora no falló en ningún resultado… pero acaba de predecir que Argentina no pasa a octavos.

¡Eligió a Nigeria! pic.twitter.com/fraA3QxElw

— TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 26, 2018