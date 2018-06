Los memes del partido Francia vs. Perú te sacarán las lágrimas

Los usuarios de las redes volvieron a ser protagonistas, esta vez utilizaron todo su ingenio para el partido entre Francia y Perú, por el grupo C.

En esta ocasión las bromas no tuvieron a un protagonista en particular, sino que la mayoría hizo alusión a la pronta eliminación de Perú.

-No creo que Perú le gane a Francia – pic.twitter.com/mcJYWs1hIc

Y es que los peruanos recibieron este jueves con resignación y lágrimas en las ciudades y pueblos de la costa, Andes y Amazonía la pronta eliminación de su selección del Mundial de Rusia 2018.

SOLO PIDO UN GOL DE EMPATE NO PODEMOS IRNOS SIN NI SIQUIERA GRITAR UN GOL VAMOS PERÚ #CHONGOPERU4ANO pic.twitter.com/uBmEeDJ6gf

Perú, de regreso en un Mundial después de 36 años de ausencia, quedó matemáticamente eliminado en la segunda jornada del Grupo C al perder 1-0 ante Francia, que gracias a ese resultado se clasificó para los octavos de final, este jueves en Ekaterimburgo.

—Vamos cuate no estés triste, si mi México mágico le ganó a Alemania ¿Por qué Perú no le puede ganar a Francia?

—¡¿Por qué no?! pic.twitter.com/11O8TOZHLh

— Chibolo (@iChibolo) June 18, 2018