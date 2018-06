Atleta guatemalteco que vendió su moto para competir en EE.UU., recibe una nueva

La historia del atleta paralímpico Gelbert Albertino Vásquez se viralizó en las redes sociales después de que los usuarios se enteraran que tuvo que vender su motocicleta para poder tener los fondos necesarios para viajar a Estados Unidos a competir. El guatemalteco participó en el Desert Challenge que se disputó en Arizona y logró obtener dos medallas con las que puso el nombre del país en alto.

Vásquez reside actualmente en Petén y es sargento de infantería. El joven asegura que desea seguir representando a Guatemala y su sueño es llegar a clasificar a los Juegos Paracentroamericanos del Caribe, en Perú.

"El dinero que obtuve por mi moto me sirvió para costear mis gastos de estadía y alimentación en Estados Unidos. Además mi mamá me mandó un ahorro que ella tenía para pagar el transporte. Al final mi compañero de habitación me tuvo que prestar 50 dólares para la comida de regreso porque ya no me alcanzaba, pero todo salió bien", comentó Gelbert.

Su anécdota ha conmovido a decenas de guatemaltecos, quienes le han hecho llegar palabras de aliento y felicitación. Incluso, una empresa decidió regalarle una motocicleta nueva para reponer la que tuvo que entregar.

Foto: Cortesía Masesa

Recibe una moto

Masesa decidió hacerle una sorpresa al guatemalteco y le entregaron una motocicleta nueva modelo TVS Apache 200 cc.

"Nos enteramos de su gran logro y del sacrificio que tuvo que hacer para costear sus viáticos. Como empresa no podíamos dejarlo pasar y se tomó la decisión de regalarle una motocicleta 0 kilómetros para que pueda alcanzar nuevas metas", comentó Juan Pablo Vásquez, ejecutivo de Masesa.

El atleta explicó que esta moto también le servirá a su hermano para ir a la escuela y se mostró muy agradecido por todas las muestras de cariño y de apoyo que ha recibido hasta ahora.

"Agradezco a Masesa por tomarme en cuenta. No me lo esperaba y no tengo palabras para expresarles el agradecimiento por el regalo que me han dado. Estoy trabajando por ser mejor en el atletismo y este es un buen comienzo", agregó Gelbert.