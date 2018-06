Rusia 2018: La reinvención de la televisión es una de las principales tendencias de marketing

Alegría, emoción, tristeza y sorpresas marcan muchos de los momentos que se experimentan durante la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018.

Este evento representa una de las mejores oportunidades que tienen las marcas para ganarse a los consumidores en un contexto culturalmente relevante.

En Latinoamérica, la oportunidad es aún más grande, ya que nuestros países reúnen la mayor cantidad de personas que verán el torneo, en comparación con las regiones de Medio Este/África, Asia Pacífico y Europa, según una encuesta de Global Web Index.

