No te pierdas un nuevo Festival del Shuco Bremen

La vocera del Festival del Shuco Bremen en su quinta edición @Christagarciag explica cómo puedes participar en la esperada competencia de comer shucos. El evento se llevará a cabo el domingo 17 de junio, desde las 8 horas, en las canchas de Bremen ubicadas en el Km. 5.5 carretera al Atlántico, en la zona 17 / 📸: @publinewsguatemala

A post shared by Publinews (@publinewsguatemala) on Jun 12, 2018 at 2:47pm PDT