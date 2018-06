Así será la inauguración del Mundial de Rusia

La inauguración de Rusia 2018 promete ser inolvidable. Un toque de "jogo bonito" con Ronaldo como embajador y el partido entre Rusia y Arabia Saudí marcarán este jueves el inicio de la Copa del Mundo.

Media hora antes del inicio del partido, previsto para las 9:00 horas (de Guatemala), las luces se encenderán en el estadio Luzhniki de Moscú y un intenso espectáculo musical copará la pista.

El inglés Robbie Williams junto a la aclamada soprano rusa Aida Garifullina encabezarán el show.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018