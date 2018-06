10 datos curiosos del Mundial Rusia 2018 que debes saber

Cada vez falta menos para que se inicie el Mundial Rusia 2018. A tan solo siete días de que inicie el máximo torneo de futbol (14 de junio), debes conocer estos 10 datos curiosos sobre las 32 selecciones participantes.

De los 32 escuadres nacionales, dos lo harán por primera vez en su historia: Panamá e Islandia. El resto ya ha tenido presencia con anterioridad, mientras que Brasil ha estado siempre los campeonatos mundiales.

