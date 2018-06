Pollo Campero se une a las acciones de ayuda y solidaridad de los guatemaltecos

¡Gracias a todos los guatemaltecos que se han acercado a nuestros centros de acopio con su aporte! Nuestro equipo realizó hoy, la primer entrega de sus donaciones en la Municipalidad de Escuintla ¡Unidos saldremos adelante! #FuerzaGuatemala

