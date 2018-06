Daniel Habif: “No soy influencer”

Haz lo que gustes pero nunca olvides que La paz y el gozo en tu vida no se venden y mucho menos se pone en juego tu espíritu, no se ofertan, no se subastan, estos son tu GPS para la toma de decisiones. No seas exitoso en lo equivocado. El ser humano antes de conquistar el espacio exterior debe buscar conquistar el espacio interior. . . Mientras no llenes las necesidades espirituales, serás mucha forma pero nada de fondo. La palabra de Dios es un mar de sabiduría, es un medio infinito de alimento, nutrete de lo eterno, de lo que no se pierde y jamás se echa a perder y te aseguro que estarás construyendo castillos en el cielo que serán eternamente tuyos y de los tuyos. . . #danielhabif #inquebrantable

