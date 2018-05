El significado de los sueños sexuales que nunca te atreviste a preguntar

Los sueños eróticos son lo más normal que te puede ocurrir. Es común sentir cosquillas en el estómago cuando soñamos con nuestra pareja o ese alguien especial, pero ¿qué pasa cuando soñamos con alguien con quien no tenemos nada ver?

El sexo no deja de ser algo que nos permite poder liberar estrés y de hecho poder liberar nuestras emociones. Si nos reprimimos demasiado o estamos bajo mucho estrés, puede que nuestro cuerpo se revele a través de sueños eróticos para poder equilibrar dicho estrés y liberar tensiones. A veces el deseo simplemente se manifiesta a través de sueños, ¿te ha pasado incluso que sueñas con tener orgasmos?

Soñar que tienes sexo con una persona famosa

El significado es muy personal, es en base a la experiencia y pensamientos de la persona sobre la celebridad en cuestión. Los hombres que sueñan que tienen sexo con estrellas femeninas necesitan incorporar más suavidad o receptividad en su personalidad en el plano social.

Soñar con tener sexo con alguien desconocido

Soñar con tener relaciones sexuales con alguien que no conocemos o alguien que tan solo conocemos de vista (como un vecino) no tiene nada que ver con el engaño hacia nuestra pareja o que sintamos que necesitamos el amor de manera desesperada. Tiene más que ver con el hecho de sentir que nos falta algo en nuestras vidas, que alguien nos desee, no en un sentido romántico sino con algo que tenga que ver con los impulsos sexuales.

Soñar con tener relaciones con alguien de tu mismo sexo

Existen algunos sueños eróticos que son muy perturbadores y este es un de ellos, sin embargo no hay porque alarmarse, ya que no significa necesariamente que en tu inconsciente desees ser gay o lesbiana. Se interpreta como una atracción hacia lo que esa persona representa, una profunda admiración.

Soñar con una persona prohibida (cuñado/a, pareja de tu mejor amigo, un primo, jefe)

Este sueño puede descontrolar y confundir tu mente. Indica que sientes alguna atracción o admiración hacia esa persona sobre la que no quieres actuar. No significa que estés enamorada.

Soñar con masturbarse

Tiene relación con la necesidad de dejar salir o expresar algo que no nos atrevemos a decir o a mostrar. Esto puede tratarse de algo sexual o erótico, pero en general de cualquier cosa que queramos mostrar. Es un impulso reprimido que se manifiesta a través del sueño, y que es probable que termine por inquietarnos.

Sueñas que practicas sexo oral

Colocar algo dentro de la boca en tu sueño para sentir placer puede significar una necesidad o deseo de tener una forma más poderosa de comunicarte en tu vida cuando estás despierto.

Por Nueva Mujer