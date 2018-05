Canción del Mundial decepciona a los usuarios en las redes y así reaccionan

La espera terminó para los amantes del fútbol y los millones de seguidores de este deporte alrededor del mundo. A medianoche del jueves 24 de mayo se lanzó el tema oficial de la Copa Mundial de Rusia 2018.

“Live It Up” es el nombre del himno que será usado para representar uno de los eventos deportivos más esperados de este año. El sencillo es interpretado por Nicky Jam, Era Istrefi y Will Smith. Fue producido por el DJ Diplo y el sello Sony Music.

El tema oficial ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y desde que fue publicado ha generado decenas de reacciones y polémica en las redes sociales. Hay usuarios que se sienten complacidos con el resultado, pero muchos otros se sienten decepcionados de la canción.

¿Qué opinan?

El video del tema no ha salido a la luz, pues será difundido oficialmente el próximo 7 de junio; una semana antes de la inauguración del primer encuentro. Nicky Jam, Era Istrefi, Will Smith y Diplo interpretarán el tema en vivo ante más de 80 mil aficionados en el estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú.

A diferencia de los himnos de otras ediciones del Mundial, “Live It Up” ha tenido que enfrentarse a fuertes críticas de parte de los fans, pues muchos aseguran que no es lo que esperaban.

Malísima la canción del Mundial

Esperemos que lo peor del Mundial sea la canción, porque esta es mala con ganas

Tanto esperar la canción del Mundial para esto

La canción está normal, no es la gran cosa. Prefiero mil veces a Shakira

Odio el himno de la Copa de Rusia

Ya lanzaron la canción oficial del Mundial y pues meh

Qué pinche fea está la canción del Mundial

La canción del mundial pic.twitter.com/RnMeLqcxNB — Waldorf (@MagaliLuciaP) May 25, 2018

Decepción mil de la canción oficial del mundial😕 — Dalel Zarur Sarur (@Dalelzs01) May 25, 2018

Esta culerisima la canción del mundial — Misael (@misadiaz10) May 25, 2018

No me jodan la canción del mundial es horrible sorry not sorry — maca-ℓ ♡ Bingle Bangle (@95macarenita) May 25, 2018