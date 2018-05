Maestros bloquean aeropuerto en Petén y los "antimotines" que los evacuaron son motivo de burlas

La jornada de este jueves inició con el bloqueo de varios puntos en distintas carreteras, como una medida de presión para homologar el pacto colectivo del magisterio.

Horas después, los bloqueos se instalaron en seis aduanas y en la terminal aérea de Petén. Lo que nunca imaginó este grupo de maestros que tapó los ingresos al aeropuerto es que iba a ser "evacuado".

Un enjambre de abejas africanizadas llegó al lugar y provocó el retiro de los manifestantes. Hecho, que como es costumbre, fue tomado con mucho humor por los guatemaltecos.

"Nuevo grupo antidisturbios realizó su primer operativo en Petén", se lee en una de las burlas.











Publicidad











Humor chapín

Los guatemaltecos tienen un especial sentido del humor que los hace, incluso, poderse reír de cualquier tipo de acontecimiento.

El más reciente "blanco" de ese buen humor fue el aumento del precio de la gasolina, que si bien puede afectar el bolsillo de muchos, fue motivo de burlas.

"Yo comparto al Daddy Yankee de la suerte para que no me falte la gasolina", "No me gusta presumir de que voy a lugares caros, pero acabo de ir a la gasolinera", son algunos de los mensajes con los que los guatemaltecos le hacen frente al alza del precio del galón de combustible.