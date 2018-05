Rey Tutankamón: El final de su misterio, el inicio de una nueva era

El rey Tutankamón fue enterrado sin ningún miembro de la familia real, por lo tanto, no hay cámaras escondidas o tesoros por descubrir, según una investigación conjunta con la National Geographic Society y encabezado por Francesco Porcelli de la Universidad Politécnica de Turín.

El anuncio, tras tres años de arduas investigaciones, fue confirmado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto el domingo 6 de mayo, durante la cuarta conferencia internacional sobre Tutankamón, en Giza, Egipto.

Publinews Internacional habló con el doctor Francesco Porcelli, cuya investigación pone punto final a un misterio egipcio que ha provocado decepción entre los que buscaban el “gran hallazgo” del siglo XXI, aunque él destaca que “esta es una de esas raras ocasiones en que un debate candente y controversial dentro de la comunidad arqueológica y egiptológica ha sido resuelto por geofísicos”.

Foto: AP

¿Qué usaron en la investigación?

Utilizamos tres tipos de radares penetrantes en tierra (GPR, por sus siglas en inglés), capaces de detectar estructuras, huecos subterráneos y detrás de paredes, como las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón. Los tres sistemas de radar cubren en conjunto un rango de frecuencia entre 100 MHz y 3000 MHz, que es muy adecuado para los propósitos de este proyecto. Estas exploraciones con GPR se realizaron en febrero pasado. Previamente, en mayo de 2017 escaneamos el área utilizando una tecnología diferente, llamada tomografía de resistividad eléctrica (ERT, en inglés) que consiste en mediciones al aire libre capaces de mapear la resistividad eléctrica del subsuelo de 10 a15 m metros bajo tierra.

Sobre la tecnología que utilizaron para la investigación. ¿Cómo cambiará esto el mundo de la arqueología?

La combinación de GPR y ERT puede tener un impacto muy positivo en la investigación arqueológica. Lo mejor sería promover un enfoque multidisciplinario, combinando arqueología, geofísica (GPR y ERT son instrumentos geofísicos), geología y geomática (es decir, reconstrucción topográfica muy detallada del sitio usando fotogrametría aérea y escaneo láser). Tal enfoque multidisciplinario debería ser el camino a seguir para la investigación arqueológica en el tercer milenio.

Foto: Getty Images

¿Qué misterios relacionados con el rey Tutankamón aún no se han descubierto y qué es posible hacerlo?

De hecho, aunque ahora estamos seguros de que no hay habitaciones ni pasillos adyacentes a la tumba de Tutankamón, las mediciones de ERT que realizamos en mayo de 2017 revelaron la presencia de dos intrigantes anomalías localizadas bajo tierra a unos 12 metros de la tumba de Tutankamón, aunque no directamente conectado a ella. Definitivamente valdría la pena investigar más a fondo estas anomalías, ya que pueden ser de importancia arqueológica.

¿Cómo fue el proceso de desarrollo de la investigación? ¿Qué tan lejos pudo llegar?

La adquisición de datos de GPR desde el interior de la tumba de Tutankamón tomó siete días completos (en realidad, trabajamos de noche para no interferir con el flujo turístico). Después de eso, el análisis de datos nos llevó casi dos meses. Había algunas complejidades en los datos que requerían atención cuidadosa. Como la evidencia indicaba que no había cámaras ocultas, comprobamos dos y hasta tres veces los datos para asegurarnos de que no nos faltaba algo importante. Al final estamos muy seguros de que las conclusiones a las que llegamos son correctas.

La conclusión de la investigación desilusionó a quienes esperaban encontrar más misterios relacionados con Egipto. ¿Es el punto final?

Creo que la gente no debería sentirse decepcionada. Este resultado puede marcar un punto de inflexión en la investigación arqueológica. Es una de esas raras ocasiones en que un debate candente y controversial dentro de la comunidad arqueológica y egiptológica ha sido resuelto por geofísicos y, lo que es más importante, el resultado de nuestra investigación ha sido aceptado y reconocido como una buena ciencia por las autoridades arqueológicas egipcias. Como señalé antes, este puede ser un punto de inflexión para un nuevo enfoque multidisciplinario de la investigación arqueológica, que tiene el potencial de llevar a nuevos descubrimientos importantes en el futuro cercano.

