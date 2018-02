Las relaciones de pareja están aturdidas por las redes sociales, asegura Mia Astral

Mía Astral es hoy en día una de las astrólogas latinoamericanas más famosas del mundo, con más de 830 mil seguidores en Instagram y más de un millón de suscriptores en YouTube.

Esta coach especializada en relaciones, a través de la astrología kabbalística, se ganó la admiración de millones que comprendieron temas de emociones, energías y autoestima por primera vez. Ella habló con Publinews Internacional sobre las relaciones de pareja y la superación de un mal amor:

¿Qué son las máscaras en una relación?

Hay relaciones en donde las dos personas no se conocen, nunca han tenido una conversación real de quiénes son, pero las máscaras van bien.

Por ejemplo: el narciso y el empático, una persona narcisa nunca se va a enamorar de alguien como él, porque si yo soy narcisa y quiero toda la luz para mí, no puedo estar con otra persona igual, pero el narciso se engancha con el empático porque mientras él quiere toda luz para él, el empático no tiene problema con eso y le da toda la luz que quiera.

Y aunque es el enganche perfecto, no hay que olvidar que es una máscara, entonces, lo que esta persona en realidad quiere y lo que la otra persona quiere no está en juego.

El enganche es de las máscaras, entonces es una locura porque sí se aman, pero no hay un vínculo auténtico, no hay una relación consciente, empiezan a surgir los problemas y no entienden cómo resolverlos porque se empiezan a caer todas las estructuras que tenían.

Hablas de patrones en la vida de las personas, ¿qué son y cómo identificarlos?

Es imposible que si uno ve que una situación se repite y se repite sea una coincidencia. No, si esto pasa es porque es un patrón. Entonces es importante sentarse a mirar qué se repite en su vida que no le gusta, porque sabes que eso viene de adentro y ahí comienzas a entender qué es lo que se está jugando, ahí hay un patrón.

Mi disyuntiva sobre la terapia normal es que muchos terapeutas ayudan a identificar el patrón, pero lo tienen años dándole vueltas, pues quieren tenerla en una silla por mucho tiempo.

Pero me parece que en este momento sociocultural nosotros tenemos que demandar que, más que quedarnos en el pasado viendo de dónde viene el patrón, hay que ver cómo se dispara, cuándo cree que está empezando a recrearlo y cuál es el miedo tan grande que tiene, porque todo lo que sea un patrón negativo viene del miedo.

¿Qué diagnóstico puedes dar de las parejas hoy en día?

Está muy variado. Me parece que así como en este momento las personas están sedientas de información, están sedientas de estímulo y variación externa.

El like, el comentario y así… Hay muchas personas que dicen: “estoy hablando como con 20”, y eso solo lo dicen porque sienten que necesitan tener un estímulo, la validación, pero eso se está jugando cada vez menos, porque la gente está cansada y quiere una conexión real.

Como que entre más tenemos, más queremos lo precioso, lo extraordinario. Así mismo, hace tres o cuatro años uno quería ese medio de aprobación, “me dio like”, “me siguen tantos”, pero ahora es como que ya no queremos estar tan aturdidos.

No podemos más, estamos demasiado cansados. La gente está dejando de ser retazos de relaciones pasadas donde funcionaban así, para ser felices de verdad y vivir los momentos como debe ser.

¿Cómo lograr sentirse suficiente en la vida?

Siempre se es suficiente, lo que pasa es que a las personas les falta reconocerse, validar sus emociones y hasta sus experiencias. Las personas que no se sienten suficientes en la vida yo creo que están buscando integrar su yo comparándose con otros o con la idea de que algo externo las hará sentirse completas.

La única manera de salir de esto es queriendo, y usualmente se llega a ese momento al aceptar que no puede seguir viviendo una vida que no disfruta, que está cansada de hacerse daño, y empieza a buscar donde no había buscado antes: adentro. Así se empieza el camino espiritual.

¿Cómo superar una ruptura?

(Risas) ¡En eso soy una experta! Le voy a contar tres consejos que le ayudarán a sentirse mejor después de una ruptura:

Entender que su tiempo es su tiempo: seis meses, dos años, los que sean necesarios para superarlo, eso solo lo sabe internamente usted. Nadie puede decirle cuánto tarda un proceso en sanarse.

Cuidado propio: así se sienta mal, tiene que seguir su vida adelante, arreglarse, cuidarse verse y sentirse bien consigo misma.

Dejar de andar buscando: no busque referencias de que esa persona la está esperando o que va a volver. Si van a volver o no, eso va a pasar, pero si usted está ahí buscando todo el tiempo qué está haciendo su ex, usted está en el mismo lugar que cuando terminaron.

Texto: Mónica Garzón / Publinews Colombia