Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Te viene un viernes de mucho trabajo o de estar en juntas de última hora para cambios en tu empresa. Recuerda, amigo de Aries, que este mes de febrero será muy importante para ti en cuestiones de reacomodo laboral. Mi recomendación es que tengas prudencia y paciencia en cuestiones de opinión en el trabajo. Procura controlar tu carácter para que no te veas envuelto en problemas de chismes. Te invitan a salir de viaje. Tendrás muchas fiestas este sábado. El domingo vendrá a ti un golpe de suerte con los números 11, 09 o 23; usa mucho el color blanco. Te compras ropa. Vendrán a ti varios amores del pasado tratando de volver a estar en pareja, no te precipites y evalúa lo que te digan. Cuídate de problemas de huesos o espalda. Te llega un regalo sorpresa. Vas con el médico para una cirugía y todo saldrá de lo mejor.

Tauro

Viernes de suerte en juegos de azar o lotería; tus números son 00, 21 y 33. Usa mucho perfume después de tu baño para que atraigas la buena energía y se mantenga más tiempo. Recuerda, amigo de Tauro, que tu sentido de humor tan alegre hace que todo mundo te busque para que convivas con ellos. En el amor estarás de lo mejor con tu pareja y te sentirás muy enamorado. A los Tauro que están solteros, les vendrá un amor apasionado y fugaz en estos días. No manejes cuando estés de fiesta. Eres muy bueno para hacer dinero, pero también debes aprender a administrarte mejor. Domingo de convivencia familiar o de que te inviten a una carne asada. Te dan un día de vacaciones y decides pasarlo con tu familia. Cuídate de dolores de estómago. Te llega ayuda por parte de un amigo muy importante en cuestiones de negocios.

Géminis

Fin de semana de mucha diversión y de estar pasándola de lo mejor. Te reencuentras con un amor del pasado y hablarán de regresar o de estar saliendo otra vez. Viernes de mucho trabajo y de salir con tus compañeros a festejar un cumpleaños. Trata de buscar más opciones en lo laboral para que ya no te sientas tan desaprovechado. A veces tu signo es muy dramático y toma los problemas de forma muy personal, sólo trata de relajarte y dejar que todo fluya. Te compras un celular. Tramitas pagos de casa o carro y te pones al corriente. Es el momento ideal de ponerte a dieta y así mantenerte en forma. Decides tomar un curso de pilates o entrar otra vez al gimnasio. Cuida mucho tu dinero o trata de ser más precavido al momento de salir de compras. Tendrás un golpe de suerte con los números 27, 88 o 90 el día sábado.

Cáncer

Viernes de sorpresas amorosas o de sentirte de lo mejor. Recuerda, amigo de Cáncer, que este mes de febrero se verá realizado todo lo que tenías en planes de formalizar con tu pareja. Para los Cáncer que están solteros les vendrá un amor del signo de tierra que será muy compatible. Cuídate de dolores de intestino o hígado. Trata de no tomar mucho medicamento o alcohol. Te llegan familiares de fuera para una boda. Recibes una buena noticia por parte de tu trabajo en cuestiones de un reconocimiento. Si estás vendiendo algo como un carro o propiedad es el momento de hacerlo, porque tendrás toda la suerte. Recuerda que somos lo que pensamos, así que trata de poner más pensamientos positivos a tu vida, eso ayudará a que todo fluya. Tus números de la suerte son 66, 54 y 39. Tus colores, el rojo y el blanco.

Leo

Viernes de tener mucho trabajo o de adelantar un proyecto. Ten cuidado con los accidentes en la calle. Te compras ropa para una boda familiar. Recibes la noticia sobre el embarazo de una hermana. Te llega un dinero extra por la venta de un carro y cambias tu plan de celular. Con tu pareja estarás de lo mejor y deciden irse de viaje para fortalecer ese amor que se tienen. Para los Leo que están solteros, será un fin de semana de muchos amores apasionados sin compromiso, sólo cuídate para no terminar en problemas. Trata de seguir con los cursos de superación personal o de idiomas. Ya no busques ese amor, no va a volver, trata de concentrarte en conocer personas nuevas en tu vida, será mejor que estancarte en sentimientos del pasado que ya no te dejan algo bueno. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 09, 12 o 77.

Virgo

Viernes de preocupación laboral, vas a tener revisión de tus jefes o cambios repentinos de puesto, así que trata de estar al tanto de todos los movimientos y no hacer ningún comentario con amigos del trabajo. Recuerda que las envidias te estarán rodeando en este viernes, así que trata de ponerte mucho perfume y algo de plata para cortar esas energías negativas. Tendrás tres días de mucha diversión o te invitan a salir de viaje. Ten cuidado con tu pierna o espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Compras un celular nuevo. Eres muy aprensivo en el amor y eso hace que tomes muy en serio todo lo que te dice tu pareja, trata de relajarte y disfrutar tu relación amorosa. A los Virgo solteros les vienen amores fugaces y apasionados. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01, 23 y 30. Tus colores, el naranja y el azul.

Libra

Viernes de estar en paz contigo mismo y de sentir que vas creciendo como persona. Recuerda, amigo de Libra, que debes tomar los problemas con más calma y ya no dejar que los demás influyan en tu estado de ánimo, contrólate más. Te llega un dinero extra y haces compras para tu casa. Tendrás algunos problemas con tu pareja y será por culpa de la desconfianza, recuerda que los celos no son buenos. Haces cambios necesarios en tu casa. Trata de emplearte los fines de semana poniendo un negocio y así crecer más económicamente. Sigue con tus estudios o toma un curso de idiomas o comunicaciones, que es lo ideal para ti. Domingo de festejar un cumpleaños familiar. Te busca un amor del signo de Capricornio que será prohibido pero, sin duda, lo disfrutarás mucho. Tus números de la suerte son 03, 44 o 21.

Escorpión

Viernes de trabajar mucho y de hacer pagos atrasados en cuestiones de tu tarjeta de crédito o automóvil. Trata de estar al corriente con tus deudas. Te busca un amor apasionado para volver o estar juntos este fin de semana, serán momentos de emociones muy intensas. Ten cuidado con problemas familiares o trata de no estar de mal humor este sábado, sé más paciente con la gente que te rodea. Pon atención a posibles problemas de la piel o enfermedades de transmisión sexual; trata de ir con tu médico para una revisión. Eres muy sincero y eso a veces lastima a los demás, aprende a ser un poco reservado en tus consejos y así verás cómo te duran más los amigos. Tendrás la sorpresa de un embarazo familiar. Ya no pienses en lo que no fue, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida. Tus números de la suerte son 23, 10 y 99.

Sagitario

Viernes de atender muchos pendientes de trabajo o escuela, trata de terminar todo en tiempo y forma para que no tengas problemas con tu jefe. Tendrás mucha suerte en cuestiones amorosas y este fin de semana vendrá a ti un amor nuevo y muy estable para tu vida. Los Sagitario con pareja estarán muy románticos. Sabrás de una operación en un familiar. Haces trámites para sacar tu licencia de manejo. Ten cuidado con los robos o pérdidas; sé más precavido, sobre todo en las fiestas o antros. Eres muy complicado para tus finanzas, trata de buscar quién te ayude a llevar bien tu administración. Ten cuidado con problemas de la gordura, recuerda que tu punto débil es el estómago, así que trata de seguir con la dieta. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 27 y 88. Tu color de la suerte es el azul intenso.

Capricornio

Viernes de analizar los cambios necesarios para estar mejor en tu vida personal. Recuerda, amigo de Capricornio, que estás en tu tiempo de tomar decisiones en cuestiones de pareja. Ten en cuenta que, a veces, necesitas divertirte, pues no todo es trabajo, aunque lo que hagas sea tu gran pasión. En ocasiones tu signo tiende a estresarse mucho con las labores, así que cómprate ropa y sal con los amigos. Ten cuidado con problemas en el cuello y espalda, evita levantar pesas o hacer ejercicios extremos. Trata de tomar más agua y dejar un poco el alcohol o la sal. Haces trámites de pagos de tu escuela o colegio. Sábado de hacer unos cambios en tu casa. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 30, 08 y 25. Un amor del signo de Aries, Libra o Escorpión te estará buscando para salir.

Acuario

Fin de semana de estar con muchas sorpresas alrededor tuyo. Recuerda, amigo de Acuario, que estás en tu mejor época y eso hace que tu energía positiva crezca más. Te festejas y recibes regalos que no esperabas, sobre todo de un amor que te estará buscando en estos días. Gestionas un curso de superación personal. Reacomodas toda tu casa y cambias muebles. Te buscan familiares para invitarte a comer. Sábado de salir de antro con tus amigos, sólo trata de medirte en el alcohol o no comer demasiado. Tendrás tres días de suerte en el amor. A los solteros les llegará un amor muy apasionado. Si ya tienes pareja, estarán muy enamorados y con planes de formalizar. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de febrero con los números 13, 22 y 78. Tus colores son blanco y naranja. Un amigo te pide prestado y compras un boleto de avión para irte de viaje.

Piscis

Fin de semana de estar con buenas compañías y hablando de estar muy enamorado. Recuerda que tu signo es muy sentimental y siempre necesita estar con pareja, y más en este año que será muy bueno para formalizar tu relación amorosa. Te llega dinero extra el día 9 de febrero con los números 21, 09 y 88. Será un día de mucha suerte para tu signo en todo, así que trata de ponerte ropa de colores fuertes como rojo o azul fuerte para que tu energía positiva esté más fuerte. Sábado de ir a un curso de mística, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado con lo sobrenatural o ciencias ocultas. Cuídate de dolores de cabeza o cuello y aléjate de los pensamientos negativos, siempre trata de dejar lo malo atrás. Para los solteros del signo de Piscis será un fin de semana de mucha diversión y amores fugaces.