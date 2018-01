Diego Di Marco: “El sedentarismo es el peor enemigo de la salud”

Estamos en el primer mes del año. Si estás interesado en tener un estilo de vida saludable, todavía es tiempo para establecer una rutina de nutrición y de ejercicios que te serán útiles. Publinews Internacional conversó con el experto Diego Di Marco acerca de sus mejores consejos para hacer deporte y crearte hábitos saludables.

Estás muy comprometido con el bienestar de las personas…

Soy un misionero de la salud porque lo que hago es practicar todas las cosas que me gustan, ponerlas en papel y llevarlas a la pantalla de TV, practicar lo que hago y tratar de ser congruente. Que la gente que te escucha, te ve y te sigue sepa que es posible estar en equilibrio haciendo ciertos cambios en tu vida.

¿Es difícil mantener un estilo de vida sano?

Actualmente, los temas son el sobrepeso, estar más estresado y dormir menos. Estamos en una época en que cada vez se venden más pastillas para dormir, pero también se venden más productos para despertarte.

Todas las mañanas estás tomando café, bebidas energéticas y consumiendo carbohidratos, entonces algo está fallando, el cuidado de las personas tiene que ser totalmente integral, no basta con solo hacer ejercicio, comer bien o dormir ocho horas, tienes que hacer un cúmulo de cosas o preparar un mapa donde duermas bien, te ejercites por 30 minutos o una hora diaria, cuidar lo que comes y que en tu alacena tengas comida real.

¿Por qué somos tan apáticos con el deporte?

La mente es tu peor enemigo, te dice “quiero estar como él o ella”, pero a la vez te pone obstáculos. Hay tantas alternativas para hacer ejercicio como excusas en la vida.

Por eso tienes que establecerte una meta y no puede ser la del 31 de diciembre, tienes que preguntarte “cómo me veo hoy, quiero bajar 10 libras y lo haré en ocho meses”, así te pones pequeñas metas que irás cumpliendo cada semana y cada mes. Todo se logra con base en constancia, los cambios radicales no funcionan.