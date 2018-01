Wendy’s llega al Paseo la Sexta y se convierte en restaurante internacional número 500

La apertura del restaurante internacional número 500 de Wendy's fue en Guatemala, en el Paseo de la Sexta, y se llevó a cabo a finales de diciembre de 2017, después de las recientes aperturas de nuevas ubicaciones en todo el mundo, como en Brasil, Chile, Indonesia, Japón y Malasia.

Wendy’s se caracteriza por ofrecer a sus clientes productos preparados en el momento. Carne fresca, nunca congelada.

"Tenemos un destacado grupo de socios de franquicias internacionales que desempeñan un papel esencial en el crecimiento y éxito de nuestra marca, y estamos dedicados a ayudarlos a crear negocios de restaurantes fuertes y rentables", expresó Bob Wright, vicepresidente ejecutivo, director de operaciones e internacional de The Wendy's Company.

En Guatemala, la marca está a cargo de Alimentos Corporativos Coralsa, S. A., desde marzo 2016, desempeñando un papel fundamental para el desarrollo de la estrategia de crecimiento en el país. La idea de ubicar el nuevo restaurante en la 11 calle y 6a. avenida, en la zona 1, fue para acercarse al consumidor.

"Este local era de una marca de Coralsa y cumplía todas las características que buscábamos para reabrir un nuevo restaurante Wendy’s en este sector y darle una bonita experiencia a la gente", comenta Boris Juárez, gerente de Mercadeo en Wendy’s

"Queremos quitarle la idea a las personas de que Wendy’s ‘es caro’. Tenemos una gama de productos accesibles. Wendy no llegará a ser el más grande, pero sí el mejor. Nuestros productos lo están demostrando", añade.

El diseño del lugar se basa en los estándares mundiales de Wendy's. Los colores y la madera dan un ambiente íntimo y acogedor.

"No sentimos muy felices con esta apertura, ya que es parte del compromiso con el consumidor guatemalteco, y abrir este restaurante fue la meta que nos proyectamos. Sabíamos que ayudábamos a cumplir una meta internacional, pero también que podíamos darle este tipo de servicio a los guatemaltecos", dice Juárez.

We are excited to celebrate the opening of our 500th international location in Guatemala City, Guatemala. https://t.co/vsmnP9nMH0

— Wendy's (@Wendys) January 10, 2018