YouTube condena el video de Logan Paul que mostró a víctima de suicidio

YouTube, el popular sitio para compartir videos, finalmente se pronunció en relación al famoso "youtuber" Logan Paul quien compartió un video en el que mostró el cadáver de una persona que aparentemente se suicidó.

Este hecho ocurrió en los primeros días del año cuando Paul se encontraba visitando el bosque Aokigahara en la base del Monte Fuji, en Japón, un lugar que es conocido como "el bosque de los suicidios".

YouTube se manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter en la que condenó las imágenes compartidas por el youtuber.

Suicide is not a joke, nor should it ever be a driving force for views. As Anna Akana put it perfectly: "That body was a person someone loved. You do not walk into a suicide forest with a camera and claim mental health awareness."

— YouTube (@YouTube) January 9, 2018