¿Por qué nos cuesta tanto cumplir los propósitos de año nuevo?

De acuerdo con la psicóloga y terapeuta Yosahandi Alcalá, estos son algunos de los motivos por los que no cumplimos esos propósitos de año nuevo.

Propósitos al azar: muchas veces elegimos propósitos al azar que van de acuerdo a las aspiraciones globales; o bien se optan por los más comunes, como terminar la “U”, hacer la tesis, bajar de peso, aprender idiomas, ir al gimnasio, entre otros.

Deseos o deber: ¿Por qué quieres realmente cumplir esa meta? Es importante que tengas claro el motivo por el que te planteas una meta, ya sea por el deseo de viajar o por cumplir con un requisito (deber) como terminar la tesis.

Sin plan de acción: aunque parezca “tedioso” cada propósito debería contar con una planificación de objetivos, basada en metas concisas y cortas, calendarización de tareas, método de evaluación e incluso un plan de contingencia, cuando no hay variaciones no planificadas.

Controles no aplicados: otro de los motivos por los que son metas recurrentes, que suelen no cumplirse es porque no se revisa con frecuencia si estamos trabajando por irlas cumpliendo. Para ello, se requiere una planificación.

Sin un análisis interno: antes de plantearse cualquier objetivo es importante que revisemos en nuestro interior qué deseamos mejorar, qué necesitamos trabajar para cerrar ciclos o para seguir subiendo escalones del plan de vida. Analiza cómo fue tu año, y ambos factores te ayudarán a marcarte las metas.



Planifica

Luego de tener definidas y claras tus metas, debes trabajar en el plan de acción.

Tareas

Si tu meta es “hacer la tesis”, es importante delimitar cada tarea, como investigación, planteamiento del tema (si aún no tienes uno aprobado), trabajo de campo, entre otros.

Tiempo

Para cada tarea debes imponer un tiempo determinado en el que deba estar completada. Si estás por empezar un proyecto de tesis, es probable que necesites varias semanas para investigar qué temas puedes plantear como trabajo de graduación.

Evaluación

Implementa un método de evaluación de las tareas que deben irse cumpliendo. Cualquier trabajo necesita de esta metodología para avanzar.