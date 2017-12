¿Qué sería la Navidad sin música?

Disfrutar de la Navidad con música nueva y versiones modernas de los clásicos es una de las características favoritas de muchas personas en el mundo. Te presentamos algunas opciones para este año.

Optimista

Gwen Stefani lanzó un álbum de canciones navideñas. Este material en solitario está formado por temas originales y versiones de temas como “Jingle Bells”, “White Christmas”, “Silent Night” o el clásico de Wham!, “Last Christmas”. El sencillo que presenta al disco fue precisamente la canción que le da título, “You Make It Feel Like Christmas”, que cuenta con la colaboración de su pareja, el cantante de música country Blake Shelton.

Regreso de Carey

“Mariah Carey: Merry Christmas II You” es el segundo disco navideño de la cantante. Es un material con versiones nuevas de villancicos ya conocidos. Tiene una grabación especial del clásico navideño “All I Want For Christmas Is You”; adicionalmente, versiones de clásicos navideños como “The First Noel” y “Little Drummer Boy”.

Dramática

“Everyday Is Christmas”, de Sia, es un álbum de 10 villancicos originales escritos por la cantante, también coescritos y coproducidos por Greg Kurstin, cuyo primer single es “Santa’s Coming For Us” lanzado en las plataformas digitales el 30 de octubre de 2017.

4 grandes himnos pop de Navidad

Let It Snow (Die Hard, 1988)

Esta elegante canción de Vaughn Monroe es más recordada por la película que protagonizó Bruce Willis que por su primera versión. De hecho, mientras John McClane trata de salvar a Los Ángeles de Hans Gruber y su equipo de terroristas en plena Navidad, el contraste del soundtrack no puede ser más suave, irónico y recordado.

What’s This? (El extraño mundo de Jack, 1993)

Jack Skellington, el rey Calabaza, es el habitante más popular del mundo de Halloween. Pero harto de siempre hacer lo mismo, se encuentra con un mundo igual de popular al suyo: el de Navidad, dominado por “Santa Atroz”. En esta canción él se sorprende de toda la alegría y el colorido de la Ciudad de la Navidad; todo, al estilo inconfundible de Tim Burton.

Christmas Is All Around (Love Actually, 2003)

El excéntrico y errático –pero adorable– rockero Billy Mack, interpretado por Bill Nighy, lanza un hit navideño pero muy a su estilo: Lleno de mujeres mostrando sus atributos por todos lados e incluso haciendo parte de su banda (inolvidable la baterista con su vestido de “sexy Santa Claus”). Es la canción principal de toda la película y una de las que cohesiona las historias, incluida la de la solitaria y vieja estrella.

Jingle Bell Rock (Mean Girls, 2004)

Esta es la versión más icónica, con más gifs, memes y parodias que se ha hecho de una canción de Navidad. Acá vemos a “Las Plásticas”, lideradas por Regina George (Rachel McAdams) bailar la canción de todos los años en atuendos y con bailes perturbadoramente sexy para muchos padres. Todo se va al diablo cuando Gretchen ( Lacey Chabert) no sigue los cambios de última hora de la coreografía impuesta por Regina y patea la grabadora donde tenían puesta la canción. Cady (Lindsay Lohan) es quien termina salvando el día cantando el resto a capella.