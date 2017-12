El modelo canadiense que reinventó a Santa Claus con su Fashion Santa

El modelo canadiense refleja cómo muchos adoran ver la Navidad en estos días.

Olvídense del Santa Claus de propagandas de refrescos de los años cuarenta, relleno hasta lo inimaginable, coloradote y completamente inocente y asexual. El Santa de estos tiempos es elegante, audaz y dinámico, y es interpretado por el modelo canadiense de 53 años Paul Mason (lo encuentran en Instagram como @paulmasonmodel).

La languidez de sus trajes contrasta con lo que hace: Corre maratones para recaudar fondos para fundaciones, conduce autos en campañas publicitarias, y también aparece en programas de televisión en lugares como China.

Pero muchas de estas actividades las destina para la caridad. De hecho, desde hace dos años (la época para la que se hizo viral), se ha hecho conocido en las redes sociales y ha posado para firmas como la famosa tienda de departamentos El Palacio de Hierro, en México, y el centro comercial Yorkdale en Toronto. Paul también ha desfilado en la Toronto Men’s Fashion Week y este año seguirá en el panorama como el Santa Claus con más estilo de todos los tiempos.

Publinews Internacional habló con él sobre su personaje y cómo lo ha reinterpretado para la época en la que mandan los likes.

¿Cómo comenzó todo?

Bueno, hice modelaje por 32 años. Comencé en los años ochenta, por la mitad, algo así. En 2013 perdí a mi madre por el cáncer. Regresaba justo de Nueva York, en ese momento no tenía una barba. Después de que ella murió me la dejé crecer, porque estaba muy deprimido. Después de eso comencé a hacerme nuevas fotos con mi nueva apariencia. Ahí descubrí que tenía un look parecido al de Santa Claus, pero en una forma elegante. Pensé entonces, “quizás esto pueda funcionar”.

Así que fui a las tiendas de departamentos en las fiestas y comencé con el personaje, pero también hubo un elemento que me ayudó a crear a Fashion Santa: Era embajador de la TOM Toronto Men’s Fashion Week. Entonces, a donde fuera que iba, era apoyado por el público y me pedían selfies. Así que me pregunté: “¿Cómo puedo hacerme selfies y también ganar dinero para obras caritativas?” De esta manera comencé a juntar lo del personaje para hacerse selfies con la persona o compañía y cumplir el objetivo de poder donar para la caridad.

¿Qué pasó cuando te viralizaste?

En 2015 me hice viral. Después de que eso pasó, Fashion Santa era algo de lo que todo el mundo hablaba en Navidad. Esto, claro, me dio una plataforma más grande de visibilidad. Ahora, mi ambición es ser un embajador de la Navidad. Ser un Santa Claus moderno, diferente al que habíamos visto antes. También quiero ser asociado al trabajo que puedo hacer por las personas vulnerables y sin hogar.

¿Qué harás en esta Navidad?

Me iré a Los Ángeles para hacer de Santa Claus en Beverly Hills, Bel Air y Rodeo Drive. Después iré a Washington D.C., y para recaudar dinero para un refugio de mujeres estaré en Toronto. También tengo una idea, que aún no ha sido implementada, estoy trabajando en ella. Quiero que la gente vaya a patinar para donar a la caridad. Quiero hacerlo por 24 horas.

¿Cómo has sido recibido en las redes sociales?

Me aman. Por Dios, las personas, sobre todo los jóvenes, me han dado un gran apoyo, los millennials aman al Fashion Santa, a este tipo nuevo que anda por ahí. Cuando este se volvió viral en 2015, recibía mensajes de musulmanes, cristianos, asiáticos, etc., que querían apoyarlo. Ahora sigo tratando de visibilizarme. Me encantaría ir más por Europa y Sudamérica, eventualmente, pero esto tomará tiempo.

¿Por qué crees que la gente te ha recibido tan bien?

Porque es algo nuevo y el personaje es una persona real. Es un tipo, no es una caricatura, no es alguien que renta un traje y se lo pone; es un personaje original y eso les gusta a las personas.

¿Cómo cuidas tu look de Fashion Santa?

Uso una gran cantidad de productos y aceites para la barba. Me la baño normalmente y uso un poco de aceite de coco para la barba.