Tips de belleza para mujeres con cáncer de mama

Cuando has sido diagnosticada con cáncer de mama, verte bien es probablemente lo último en tu mente. Pero para la sobreviviente de cáncer de mama Caitlin M. Kiernan, los cambios físicos que ella experimentó tuvieron un impacto psicológico devastador.

“Para mí, lo que sucedio fue que el cáncer no solo me cambió totalmente la vida, también me arrebató todo lo que me representaba como una mujer individual, como mi estilo y mi personalidad”, recuerda la autora y también periodista.

“Tenía a muchas personas ayudándome con todo lo que tenía que ver con mi crisis en salud, pero cuando se trataba de manejar mi cuerpo, estaba totalmente perdida”, añade.



Publicidad



Para la suerte de Kiernan, todos sus años en que trabajó como reportera de moda y belleza le brindó una agenda llena de expertos en el tema, como el estilista de celebridades Ted Gibson y la dermatóloga Heidi Waldorf, a quienes acudió para preguntarles sobre consejos de cómo navegar en el universo del manejo de imagen mientras los efectos secundarios del tratamiento del cáncer de mama producía sus efectos.

La comunicadora de 46 años ahora tiene tres de haber vencido el cáncer, y decidió compartir su conocimiento con todas las mujeres, así que escribió el libro “Pretty Sick: The Beauty Guide for Women with Cancer”, publicado por Grand Central Life & Style.

Ella expresa los tips más importantes para combatir áreas clave del problema, desde la pérdida de cabello hasta la disfunción sexual.

Pelo y uñas

La quimioterapia puede causar la caída del pelo y las uñas se vuelven frágiles y pueden caerse también. Para tratar ambas problemáticas, Kiernan recomienda la terapia de gorros fríos, que ayudará a proteger los folículos del pelo y la base de las uñas.

Cuando se va por el camino de elegir una peluca, Kiernan asegura que cualquiera de las opciones de pelo real o sintético es recomendable, aunque ella elige la segunda.

“Las pelucas con pelo real resultan a veces muy caras, he llegado a ver algunas con el precio de US$500, y necesitan muchos cuidados, ya que debes lavarlas y secarlas”, explica la sobreviviente.

“Muchas pelucas sintéticas son más baratas, algunas tienen un precio de US$35, y son fáciles de manejar. Si quieres probar estilos y colores diferentes, no quedarás en bancarrota al cambiar de producto”, añade.

En el caso de las uñas, ella recomienda crear el hábito de aplicar a diario crema de manos y aceite de cutícula. “No detendrá la caída de tus uñas, pero ayudará a que crezcan más saludables y fuertes”, dice Kiernan.

Piel

Otro efecto secundario de la quimioterapia es que la piel se torna más seca, irritada y descolorida; en muchas ocasiones parece de color amarilla en mujeres de cualquier raza.

La periodista sugiere que cuando la pintes, utilices bases gruesas que tengan una base de cera, que den una cobertura más opaca, con un tono sutil de amarillo.

Con las cicatrices, Kiernan aconseja una terapia de compresión: Aplica tratamientos que se basan en silicona, como parches Scary Away, de siete a diez días después de una cirugía.

Consejos acerca de salud sexual