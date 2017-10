Este tipo de hombres ahuyentan a las mujeres

Así como a ti te pueden asustar algunas mujeres por tener ciertas actitudes que te causan conflicto existencial y terminen por no convencerte, déjanos decirte que a nosotras también nos pasa lo mismo con los hombres.

Para elegir a una pareja y poder formalizar la relación, es importante que ambos conozcan sus defectos y virtudes para lograr un equilibrio que los lleven a vivir una de las mejores experiencias. Solo basta con un par de salidas para comprobar si la persona con la que estás tiene la misma ideología que tú.

Si crees que no tienes éxito en tus dates, te dejan de buscar después de algunos días o simplemente no te dan entrada, entonces pon mucha atención.

Estas son las actitudes:

El mantenido

¿Cuántos años tienes y que estilo de vida llevas? Si tu respuesta fue arriba de los 26 años y sigues pensando que tu vida se resolverá por arte de magia o con la ayuda de tus papás, entonces estás en graves problemas.

No hay nada más incómodo para una mujer que salir con alguien que no sea lo suficientemente independiente y tenga que estar a la sombra del dinero que le dan sus padres. No te decimos que tengas la fortuna, pero sí que comiences a formar un futuro en el que no seas un mantenido.

El todas mías

No hay nada más molesto que salir con un hombre que te hace saber todas sus aventuras pasadas o “inventadas” y que encima te las recuerde cada vez que salen.

No necesitas presumir tu gran éxito en el amor, créeme que las mujeres se dan cuenta de que tanto dices la verdad o no. Si quieres que te considere para algo serio, entonces evita hacerte el conquistador con cualquier mujer que se te ponga en frente.

El sumiso

Lo que busca una mujer en su pareja es la seguridad y la personalidad que tiene ante cualquier circunstancia. Si un hombre tiene miedo, se siente sumiso y se la pasa lamentando cualquier desgracia definitivamente perderá cualquier atractivo que pudiera tener ante una mujer.

La actitud de un hombre vale más que tener un buen físico para enamorar.

El que prefiere a su mamá

¡Definitivamente tienes que dejar esta actitud! No te estamos diciendo que dejes totalmente a un lado las opiniones que tenga tu madre, pero si tienes que equilibrar la relación que mantienes con ella cuando estás con tu novia. Si ya tienes una relación, dale prioridad a los gustos, sentimientos y opiniones de tu pareja, no descuides tu relación por quedar bien con tu mamá.

El chantajista

Una mujer va a huir en dos segundos de un hombre manipulador y chantajista. Si usas el chantaje para retener a tu pareja, tenemos que decirte que jamás tendrás a tu lado a alguien que te ame realmente. No seas inseguro ni cambies las cosas a tu conveniencia, madura y deja atrás los dramas.

El mentiroso

Mentiroso y/o infiel, dos de los elementos que ahuyentarán a todas las mujeres sin querer voltear. ¿Quieres a alguien formal? Háblale siempre con la verdad o te quedarás solo en algún momento de la vida.

El presuntuoso

A menos que estés saliendo con una chica interesada esto será algo positivo, pero de ahí en fuera no te traerá nada bueno. Jamás cuentes todos los logros o las cosas materiales que tienes en las primeras citas, esto aturde a las mujeres que realmente buscan conocerte por lo que eres y no por tus bienes. A nosotras nos gustan los hombres que sin presumir pueden dejar ver todo lo que tiene por sus cualidades poco presuntuosas.