Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

ARIES

Semana de renacimiento espiritual y mucho crecimiento personal, por lo que es momento también de dejar atrás todas esas amistades tóxicas que sólo te roban energía. Tendrás muchas tensiones en el trabajo por varias juntas directivas en las que se decidirán cambios estructurales en la empresa. Te llega un dinero que no esperabas, te recomiendo usarlo para pagar deudas. Cuidado con problemas de riñón e intestino. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de octubre con los números 09, 33 y 21 trata de combinarlo con tu día de nacimiento. Los que tienen pareja seguirán muy estables con sus parejas; a los que están solteros les llegará un amor de Sagitario o Virgo muy compatible. El mensaje de tu ángel de la guarda es que tu fortaleza y conocimientos te harán crecer como persona, no tengas miedo a los retos.

TAURO

Trata de poner tus asuntos de trabajo en orden porque esta semana habrá auditoría o revisiones de tus jefes, recuerda no dejarte llevar por tu carácter tan explosivo. Es momento de tomar cursos para crecer profesionalmente y que te tomen en cuenta en los próximos ascensos que haya en tu empresa. Te llega la noticia de que un familiar o amigo muy cercano se comprometió. A los solteros les va a llegar un amor del signo de Escorpión o Acuario. Trata de cuidarte de problemas de la vista u oído. Debes de dejar de comer tantas golosinas y empezar una dieta más baja en azúcar. Recibes un dinero por una comisión o venta de una casa. Te espera un golpe de suerte con los números 08, 21 y 17. El mensaje de tu ángel de la guarda es que seas fiel a ti mismo sin importar nada y siempre escuchar tu voz interior.

GÉMINIS

Semana de muchos éxitos en materia laboral, se te presenta ese ascenso que tanto habías estado buscando, sólo trata de no presumir mucho o platicar mucho tus planes porque siempre te van a rodear las envidias. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de octubre con los números 02, 11 y 87. No dejes que te agobien los problemas en tu casa o con tu pareja para que no te estanques en tu vida profesional. Amigos se te acercan para invitarte a formar parte de un negocio, acepta y esfuérzate mucho para que prospere. Te compras ropa o cambias de look. Estarás nostálgico por un amor del pasado, pero debes cerrar círculos para continuar con tu vida en paz. Tu ángel de la guarda te dice que parte de tu misión en la vida es ayudar, enseñar y guiar a los demás, por lo que te recomienda buscar cargos públicos.

CÁNCER

Esta semana es la ideal para poner en orden tus pendientes financieros y comenzar a administrarte mejor para dejar de comprar cosas que no necesitas. Haz ejercicio para controlar tus problemas de ansiedad y nervios, evita tomar pastillas. Te llega un dinero extra por un bono o comisiones en tu trabajo. Ten cuidado con problemas de pulmones o garganta, trata de ir con tu médico para que te revise bien y dejar de automedicarte, recuerda que no se debe escatimar en la salud. Los que están solteros entran en una etapa de dejar de buscar el amor y explorar. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de octubre y va a ser con los números 07, 21 y 16. Tu ángel de la guarda te dice que no te detengas por nada y que conviertas todas tus frustraciones en energía positiva para sacar adelante proyectos de negocios.

LEO

Esta semana se verán cumplidas las metas que tenías en materia de trabajo o escuela. Te llega una propuesta para salir de viaje, no la desaproveches porque estos son los momentos que atesorarás durante toda la vida. En cuestión de salud, tendrás algunas molestias en la espalda baja o cintura, trata de ir con tu médico porque puede ser algo más complicado. Terminas de pagar tu tarjeta de crédito. Tendrás algunos problemas con tu pareja por chismes o celos. Vas a tener un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 00, 31 y 26. Arreglas tu casa o pintas tu cuarto. En estos días va a aflorar tu lado artístico y creativo para formar parte de una obra de teatro o evento social. Tu ángel de la guarda te aconseja ser agradecido con lo que te da la vida para que siempre tengas lo que deseas.

VIRGO

Serán días decisivos en tu vida laboral buscando nuevas oportunidades laborales para ganar más dinero, por lo que te recomiendo que este día 17 de octubre prendas una veladora blanca y le pidas al arcángel Miguel que te ayude. En el amor estarás hablando con tu pareja de dar el siguiente paso y vivir juntos. Te llega un invitación para una boda o bautizo. Debes acercarte más a tus padres y pedirles los consejos que necesitas. Se acerca un golpe de suerte con los números 05, 44 y 21. Cuidado con problemas de infección de la piel, trata de no exponerte tanto al sol. A los Virgo que están solteros les vendrá un amor del signo Capricornio o Acuario que va a ser muy compatible contigo. Tu ángel de la guarda te aconseja que seas más activo para buscar el éxito, pues no todo te va a llegar fácilmente.

LIBRA

Semana de depuración en tu vida social, recuerda que estás en la etapa de ver realmente quién es tu amigo y empezar a sacar personas tóxicas de tu entorno. Van a ser unos días de mucho trabajo o juntas con tu gerentes en las que se tomarán decisiones importantes para lo que resta del año. Ten cuidado con problemas de estómago o páncreas, trata de ir con tu médico para una revisión. Comienzas a preparar tus vacaciones para el fin de año. En cuestiones amorosas también es momento de reconsiderar si aún sientes eso por tu pareja que te hizo enamorarte, lo peor que puedes hacer es estar con alguien por miedo a la soledad. Tus números de la suerte van a ser 33, 21 y 15. Trata de poner más atención a tu entorno. Tu ángel de la guarda te recomienda que mantengas tus pensamientos positivos en todo momento.

ESCORPIÓN

Van a ser días de mucho éxito en todo lo relacionado al trabajo, tanto así que si estás buscando cambiarte a un mejor puesto o que te den un ascenso, éste es el momento de hacerlo. Estás entrando a tu mejor época del año y eso hace que tu energía positiva crezca. Recibes una propuesta de negocio relacionado con la política. Ten cuidado con lo que comes, recuerda que tu punto débil son las alergias o infecciones estomacales. Deja de pedir perdón por todo y recuerda que no debes arrepentirte de las decisiones que tomas. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de octubre con los números 05, 33 y 21. Sigue con el ejercicio y no olvides tomar vitaminas para rendir bien. Tu ángel de la guarda te recomienda que no permitas que el miedo se apodere de tus sentidos, pues es lo que evita que sigas creciendo y pierdas la fe.

SAGITARIO

Semana para hacer depuraciones de amistades y quedarte sólo con las relaciones más recíprocas. Tendrás un golpe de suerte en materia amorosa el día 18 de octubre en las que conocerás a personas muy compatibles de los signos Aries y Cáncer. Son tiempos de gastar en ti, recuerda que la mejor inversión es en uno mismo. Cierra círculos con las personas que ya no están en tu vida, pero que siguen ocupando un lugar en tu mente, que también evita que sigas con tu vida. Haces cambios en tu casa o decides comprar muebles. Tomas cursos para seguir creciendo en el ámbito laboral, especialmente de idiomas. Tu ángel de la guarda te recomienda que en esta semana trates con todas tus energías cumplir las promesas que te has hecho a ti mismo, debes poner pasión a tus proyectos para que no se estanquen.

CAPRICORNIO

Semana de muchos retos en el trabajo, pon todo tu esfuerzo en ellos para que tus jefes te tomen en cuenta para próximos ascensos. Ten cuidado con problemas de gastritis o estómago, trata de seguir una dieta más balanceada. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar el día 19 de octubre con los números 04, 18 y 65. Trata de ir comprando lo que vas a necesitar para este diciembre y que los gastos no se te hagan más difíciles. Te recomiendo tomar cursos de repostería para canalizar tus energías y tratar tu ansiedad y estrés. Limpias tu clóset y cambias los muebles de lugar para renovar tus energías. Tu ángel de la guarda te dice que son los días ideales para analizar lo que realmente es importante en tu vida, ya que estás en tu mejor época de hacer cambios radicales para bien en tu persona.

ACUARIO

Semana de mucho trabajo y cierres de contratos, recuerda ser agradecido para que la buena fortuna siga en tu vida. Terminas una relación amorosa y decides pasar un tiempo a solas, sólo ten cuidado con las depresiones y mejor enfócate en hacer ejercicio. Te buscan para invitarte a salir de viaje. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de octubre con los números 33, 29 y 00. Ya no caigas en el juego de los amigos que sólo te buscan cuando necesitan ayuda y no cuando realmente quieren tu amistad. Empiezas a hacer las compras para este diciembre. Tu ángel de la guarda te recomienda que en estos días hagas el decreto de que eres merecedor de la felicidad, salud y dinero, tu signo tiene la capacidad de lograr lo que se propone, así que debes mantener tus pensamientos positivos y enfocados en lo que deseas.

PISCIS

Semana para madurar y empezar a planear tu futuro, no sólo en el ámbito profesional y económico, sino también en el aspecto amoroso para sentar cabeza o formalizar un poco más tu relación. Ten cuidado con los chismes o malos comentarios de tus compañeros de trabajo o escuela, trata de no caer preso de provocaciones. Terminas de hacer tus pagos de tarjeta de crédito, sólo aprende a administrarte más en tus gastos. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo. Necesitas dormir más y dejar a un lado el celular. Ayudas a un amigo para poner un negocio. Te decides por fin a cambiar tu imagen. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 87 y 12. Tu ángel de la guarda te dice que no platiques tanto tus proyectos para que no se salen y pienses muy bien antes de tomar una decisión de trabajo.