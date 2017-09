David Cage: "Espero que aprecien la honestidad que le ponemos a los videojuegos"

En una industria de los videojuegos donde las grandes producciones tienen que gustar cada vez a más gente para así vender más y ser más rentables, de tanto en tanto hay autores que toman un camino diferente. Uno de ellos es David Cage, director y creador francés, que con tres producciones en su haber (“Fahrenheit”, “Heavy Rain” y “Beyond Two Souls”) prefiere apostar a verdaderas “películas interactivas”, cuyo fuerte no son las explosiones ni la habilidad del jugador, sino una narrativa muy refinada que busca satisfacer al jugador de otra manera: contando una historia.

“Siempre se aprende algo cuando se crea un juego. Uno aprende de los errores, de las dificultades y también de las cosas exitosas. Pero al mismo tiempo, no creo que sea demasiado creativo tratar de repetir lo que se hizo en el juego anterior

Para ser creativo hay que empezar desde cero, solo así se puede crear el juego con el que uno sueña”, explica Cage.

Amante y genio de los videojuegos

“En general tiendo a pensar siempre en que el mejor juego que voy a hacer será el siguiente y no el anterior, pero no estoy haciendo juegos para ser recordado, sino porque es lo que amo hacer”, enfatiza Cage.

“Para eso me levanto todos los días y voy a trabajar con una gran sonrisa, y cuando eso no sea así me pondré a trabajar en otra cosa; amo esto, por eso lo hago con orgullo”, concluye el famoso director.

“Con ‘Detroit’ quisimos llegar lo más lejos que pudimos en todos los aspectos y crear el juego más ‘abierto’ que hemos hecho hasta ahora”. David Cage, director de videojuegos

4 videojuegos que sabemos que adoras

The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Galardonado como el mejor del E3 de 2016, este juego ataca la nostalgia de los aficionados con un mundo abierto lleno de calabozos y varias innovaciones de juego; para Wii U y Nintendo Switch. ¡Está súper cool! ¿Te gustó?

Resident Evil 7: Biohazard. El regreso de una de las series de terror más exaltadas para los gamers está marcada por el nuevo ambiente claustrofóbico que, por primera vez, tiene una perspectiva en primera persona. Está disponible para Xbox One, PS4 y PC (con versión especial para PlayStation VR).

Red Dead Redemption II. A pesar de ser uno de los títulos con mayor expectativa para el público, no hay muchos detalles acerca de la secuela, solo que será un juego de acción y aventura en el Viejo Oeste americano. Estará disponible para PS4 y Xbox One en la segunda mitad del año.

For Honor. Presentado por Ubisoft como título de estilo “hack and slash”, el juego trae un sistema de combate cuerpo a cuerpo que permite a los jugadores vivir el papel de soldados históricos de diferentes épocas, como los caballeros medievales, vikingos y samurái. Está disponible para PS4, Xbox One y PC.

* Con información de Raúl Estrada/Fayerwayer.