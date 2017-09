Cashito Luna: “Lumination nace para contrarrestar las fiestas de Halloween en Guatemala”

Lumination es un festival de música electrónica cristiana que se celebra en Guatemala desde hace más de 5 años. Nace con el objetivo de contrarrestar las fiestas de Halloween que se hacen en el país y de llevar un mensaje de luz a las nuevas generaciones.

Casa de Dios es la sede de esta gran fiesta. Tiene una capacidad de 10,952 butacas en las que reciben a jóvenes de todas las edades.

Publinews conversó con Cashito Luna, organizador del evento, sobre todos los detalles y el line-up oficial. ¡No te pierdas la entrevista!

"Con Lumination queremos dejarle a los jóvenes la esencia de lo que significa ser luz"

Nace el proyecto

Según Cashito Luna, la idea de Lumination empezó hace varios años, desde que conoció la música electrónica.

“Fue en el 2000 que conocí la música electrónica y me llevó a abrirle la puerta a vicios, drogas y alcohol. Me desvié del camino, pero la música no tuvo la culpa, sino las amistades que me rodeaban. Cuando toqué fondo me di cuenta de lo que estaba haciendo y regresé a los caminos del Señor”, comentó Luna.

El joven revela que Dios puso en su corazón el deseo de llevar su mensaje a las nuevas generaciones por medio de la música electrónica.

“Empezó como un gusto musical y por un deseo personal. Supe que Dios me iba a usar a través de esta música. Los pastores Steve y Chepe vieron el potencial del evento y así nació el proyecto, que posteriormente yo heredé”, explicó.

"Desde el inicio nos sorprendió la forma en que los jóvenes aceptaron Lumination. En cada festival hemos visto a más de mil personas aceptar a Jesús en su corazón"

Además de las presentaciones musicales, durante el festival se imparten dos enseñanzas de aproximadamente 15 minutos cada una.

“Aunque es una fiesta, no está orientada al entretenimiento. Hablamos de propósito y hacemos el llamado. Queremos ganar jóvenes y llevarles un mensaje”, agregó.

Gracias a la producción y calidad del evento, Lumination ha podido ser replicado en otros países como México y Perú. Los organizadores esperan poder llevar el festival el próximo año a Argentina, Costa Rica e Israel.

"Estoy obedeciendo una instrucción de Dios, independientemente de la familia en la que nací o el apellido que llevo. Quiero cumplir con este llamado personal y con lo que Dios espera de mí"

Los detalles

Como en años anteriores, el evento se llevará a cabo el 31 de octubre en Casa de Dios Fraijanes (Km. 21, Carretera a El Salvador). Dará inicio a las 19:00 horas y culminará a medianoche.

Lumination se caracteriza por ser un evento de producción de alta calidad con pantallas, sonido y pirotecnia. Los DJs tienen la oportunidad de subir al escenario y deleitar al público con un gran show. El line-up incluye presentaciones de talento nacional e internacional.

Matthew

Carlos Herrera

Edu Linares

Leando Älencar

DJ PV

DJ Emasound

"Queremos que los jóvenes vengan a encontrar la luz, que acepten a Jesús en sus corazones y cambien su vida"

Las entradas ya están a la venta en www.kliktickets.com. Las butacas están numeradas y las localidades se dividen en los siguientes precios:

Q200.00

Q150.00

Q100.00

Q75.00

Q50.00

Para más información puedes consultar sus redes sociales.