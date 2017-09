The Beauty Truck es el primer salón de belleza sobre ruedas en Guatemala

El primer salón de belleza sobre ruedas abre sus puertas en Guatemala. The Beauty Truck nace con el objetivo de ofrecer un amplio portafolio de produtos y servicios a domicilio. Andrea Paola Rosal, también fundadora de Makeup Studio & School, es la emprendedora guatemalteca detrás de este proyecto.

Este “camioncito” ofrece comodidad y la facilidad de movilizarse hasta donde los usuarios lo prefieran. Así, garantizan una excelente experiencia para las mujeres, adolescentes y niñas que deseen servicios personalizados de belleza.

"La idea nació hace dos años por la incomodidad que tenía muchas veces al llegar a la casa de mis clientes. En ocasiones la luz no era buena, no habían sillas adecuadas o el ambiente no era el mejor. Fue entonces que tuve la idea de tener un camioncito donde pudiera llevar todo el equipo y que ellas vivieran una experiencia diferente", comentó Rosal.