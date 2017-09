Pizza Hut celebra con sus clientes el regreso de All You Can Eat & Drink

¡Para los que dicen todo o nada! Pizza Hut y Pepsi los invitan a vivir una experiencia que vas a querer repetir.

Regresa el All You Can Eat & Drink a los restaurantes de Pizza Hut, para que comas hasta la orilla toda la pan pizza que puedas comer y repitas hasta que ya no puedas más, y toda la Pepsi o té helado que puedas tomar.

El All You Can Eat & Drink estará disponible en los restaurantes de Pizza Hut todos los lunes y miércoles, de 16 a 21 horas, donde por Q59 puedes disfrutar de toda la pan pizza en especialidad de Jamón, Pepperoni, Suprema o Hawaiana y de toda la Pepsi que desees tomar.

En esta ocasión, esta promoción incluye un vaso coleccionable gratis.

Para celebrar el lanzamiento, se contó con la presentación en vivo del guatemalteco Carl Nunes, uno de los top 100 DJ del mundo.







Publicidad







Nunes comenzó a producir a la temprana edad de 17 años. Ahora cuenta con lanzamientos en sellos como Armada, Pinkstar y Black Hole Recordings, entre otros.

Carl ha desarrollado un sonido único progresivo/house. Te invitamos a que votes por Carl Nunes y ayúdalo a llegar a los top 100 de DJ Mag ingresando en votecarlnunes.com.