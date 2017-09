Roberto Cervantes: “Los jefes de equipos deben enfocarse en el bienestar de la empresa”

El amor, la compasión y el reconocimiento son elementos importantes en las nuevas estrategias de gerencia, algo que hace pocos años no se tomaba en cuenta como comportamientos recomendados para un líder de equipo de trabajo. Esto es parte del bienestar en una empresa.

Una compañía en la que sus colaboradores no se sienten cómodos o apreciados tendrá la tendencia de no alcanzar sus metas, ya que un trabajador desmotivado no hará sus labores como se espera o no se esforzará al cien por cien.

Publinews habló con el experto en servicio Roberto Cervantes acerca de qué trata el bienestar en una empresa.

¿A qué se refiere el término “bienestar empresarial”?

Se refiere a las emociones que la empresa genera hacia su gente y al bienestar en las personas en la parte emocional, intelectual y espiritual.

Se refiere a que la empresa se preocupe porque su personal coma sano, se ejercite y esté en un ambiente agradable de trabajo con instalaciones cómodas, disponibles y ventiladas. Es todo el entorno que surge a raíz de generar un bienestar integral de las personas.

¿Cómo puede una empresa o un jefe de área identificar si el bienestar de su equipo es el adecuado?

Hay muchas cosas que hoy resultan ser indicadores de lo que se pretende llegar con esto. La pregunta tiene mucho sentido, porque en la actualidad, los líderes son los que siguen impactando el nivel emocional de su gente de maneras negativa y positiva.

Las encuestas internas son indispensables de una manera permanente, en búsqueda de estos indicadores. Por ejemplo, hay empresas cuyos colaboradores marcan con una huella dactilar la hora las horas de entrada y de salida.

Me asombró mucho un caso en que la empresa personalizó un poco más este proceso, y le colocaron cinco caras en la entrada: enojada, triste, alegre, muy alegre y neutra. Entonces, la gente pone la huella en la cara de cómo se sienten al momento de ingresar y al de terminar el turno.

Así se puede medir el nivel de emoción de la gente, cómo se está desarrollando internamente el clima, qué está pasando con las promociones del personal. Todos esos indicadores novedosos, más otros tradicionales, van permitiendo medir.

Entonces las encuestas siguen siendo válidas para identificar el bienestar en una empresa…

El gran tema es que las encuestas de clima deben comenzar a girar un poco más hacia la parte personal, emocional y humana de la gente.

Más que preguntarle al colaborador si está contento con el sueldo, que ya sabemos que no, debemos indagar en cómo está su nivel de emoción, comodidad, trato, cómo fue su primer día de trabajo, cómo lo cuida su jefe, cuánto lo reconocen y aprecian, y cuánto se lo demuestran.

Todo eso es sumamente importante.

¿Existen síntomas que avisan que el bienestar en un equipo o en una oficina no es el adecuado?

Los síntomas más comunes son los resultados económicos de la empresa, porque al final la gente que está contenta da más de sí en sus labores y hace un esfuerzo mayor, supera la adversidad con una actitud positiva, trabaja más en equipo, hacen cosas que normalmente no harían si no se sintieran contentos.

Al final del camino, los resultados siguen siendo el gran indicador. Por eso, uno va viendo que antes se creía que la permanencia física de la persona en la empresa era un indicador de fidelidad, cuando en realidad podía estar 12 horas en la empresa pero no aportar nada y esforzarse poco, y pasársela chatenado, antes platicando, en sí, perdiendo el tiempo.

En la actualidad, el tener un tiempo libre en la rutina es una opción. He visto en empresas que han colocado saltarines para que el personal juegue y se desahogue.

En otras empresas han llegado instructores de zumba a dar clases, así que por unos minutos se detiene toda la producción en lo que se ejercitan las personas.

También he conocido lugares en los que han pintado avioncitos para saltar en el suelo, y que las personas jueguen un poco para relajarse, desestresarse.

Ya no es un pecado sentarse a tomar una taza de café para platicar con un compañero, o leer un diario, cosas que antes eran impensables.

¿Un clima desagradable en una empresa puede originar que el colaborador no se esfuerce lo suficiente en su trabajo?

El ser humano es el único ser viviente que puede tener la opción de no dar el mejor esfuerzo. Si ves, por ejemplo, las gallinas ponen la mayor cantidad de huevos, el árbol crece a la mayor altura que puede, pero como el ser humano tiene la opción de no dar el mejor esfuerzo siempre, opta por la ruta de la comodidad y complacencia.

Puede ser, solamente, porque no está contento. Me asombro cuando me entrevisto con ejecutivos de alto nivel de empresas y muchos de ellos, en los últimos seis meses han pensado en cambiar de trabajo.

Mi gran pregunta es: ¿Qué nivel de compromiso, esfuerzo y dedicación le están dando a su empresa, si piensan de manera frecuente en cambiar de trabajo?