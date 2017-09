Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

ARIES

Semana de muchas tareas pendientes de trabajo o escuela. Recuerda que estás en un ciclo de muchas actividades y necesitas organizar mejor tu tiempo y no verte presionado. Toma en cuenta que el amor no es complicado, el complicado es uno y más tu signo que siempre quiere controlar todo lo que sea de pareja. Debes aprender a dar espacio y también hacer más actividades, no sólo vivir para esa persona. Deja los celos infundados y no eches a volar tu imaginación. Tramitas tu permiso de migración o visa. Eres el mejor en cuestiones de emprender o liderar un negocio, así que trata de juntarte con personas importantes que te hagan crecer en lo profesional. Viene un problema de un chisme en el trabajo, trata de enfrentarlo y solucionarlo de la mejor manera. Tus números de la suerte van a ser: 01, 23 y 44.

TAURO

Semana de tramitar un préstamo o solucionar una deuda. Recuerda administrarte más en tus gastos o evitar las compras innecesarias. Amigo Tauro, si estás estudiando trata de concentrarte más en la escuela y no dejes las tareas para el último. Estos días estarás más estable en el amor, no pierdas de vista que tu signo es muy amoroso y siempre busca estar en pareja. Te llega un requerimiento de Hacienda o te pones al corriente con tus pagos. En el trabajo van a haber varios altibajos, recuerda no platicar que tienes planes de salirte para que la empresa no tome represalías contra ti y así poder hacer ese cambio laboral que tanto necesitas. A los Tauro que están solteros, van a ser días de muchos encuentros con amores fugaces y apasionados; nada formal. Tus números de la suerte serán: 03, 28 y 71.

GÉMINIS

Semana de estar preparando un proyecto laboral muy importante que ayudará a que tus superiores te den un puesto mejor o ascenso. Trata de concentrarte en tu trabajo y dar siempre lo mejor de ti. En el amor recuerdas mucho a alguien del signo Aries o Piscis que no puedes quitarte de la mente. Recuerda que tu signo es muy dramático o determinante con su vida, trata de mediar esa situación amorosa. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o decides ir a visitar a un familiar. Ten cuidado con los vicios, toma en cuenta que tu signo siempre es presa de las malas compañías. Pagas una deuda de tu tarjeta. A los Géminis les gusta mucho la soledad o estar un poco alejados de los demás en varios momentos de su vida con el fin de ordenar sus ideas. Tus números de la suerte para la semana son: 01, 33 y 76.

CÁNCER

Periodo de estar con una idea clara de lo que vas a hacer con tu vida y empezar a trabajar para que se te dé eso que tanto deseas. En cuestiones de trabajo las energías estarán cruzadas, con problemas o con varios proyectos; trata de no distraerte y estar en la mejor posición de ayudar a los demás. Recuerda que los egos en este momento no te van a ayudar. Tienes visitas inesperadas: de un amor o amistad que te dará mucho gusto ver. Cuídate de problemas del hígado o riñón. Escoge bien a tus amistades porque tu signo es muy sensible o siempre se te pegan energías que no son tuyas. No olvides que tu signo es la maternidad. Vas a buscar formar un hogar y en este mes se te va a dar con tu pareja. Recuerda no platicar lo que dicen otros o tendrás problemas con amigos. Tus números de la suerte: 31, 28 y 77.

LEO

Semana de comenzar de nuevo en todo lo relacionado con la vida personal. Recuerda que tu signo cada determinado tiempo se renueva y deja atrás todo lo que le hace daño. Ten cuidado con los enemigos ocultos, trata de no confiar demasiado tus cosas y ser más discreto. Tendrás varias invitaciones a salir o conocer nuevas personas muy afines, pero trata de no comprometerte tan rápido y disfruta tu soltería un tiempo. Para los Leo con pareja, andarán de lo mejor y verán realizados varios planes que tenían en su vida. Entras a la escuela y preparas materias nuevas. Tendrás un golpe de suerte el 7 de septiembre y será en cuestiones de trabajos nuevos, proyectos o de negocios, pero trata de asesorarte con personas profesionales. Ten cuidado con problemas de salud o de nervios. Tus números de la suerte: 21, 09 y 88.

VIRGO

Semana de muchos festejos, recuerda que estás en tu época de cumpleaños y eso hace que todas las buenas energías estén de tu lado. Recibes regalos que no esperabas y te llega una invitación de sorpresa. Semana de estar analizando los cambios que necesitas para crecer más en lo económico. En esta semana se te darán muchas oportunidades para estar mejor en lo laboral. Te llega un aumento de sueldo o bono de compensación. Trata de platicar más con tu familia, recuerda que siempre va a estar para ayudarte. Amores del pasado van a estar hablando de ti. Te haces una cirugía dental. Ten cuidado con personas de tu trabajo, te quieren traicionar; recuerda que quieren tu puesto por eso siempre mantente al tanto. Te piden dinero prestado y va a ser un familiar. Tus números de la suerte: 00, 17 y 66.

LIBRA

Semana de estar arreglando papeles de auditoría o cierre de mes. Habrá una junta con los dueños o directivos de la empresa para cambios de puestos. Recibes una invitación para irte de vacaciones en noviembre, no la rechaces. Trata de enamorarte otra vez de tu pareja. Hablas con un abogado para que te den la residencia o visa. Sabrás del embarazo de una ex pareja. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar el 5 de septiembre; recuerda que para ti ese número significa renovación y cambio total para tu vida. Ten cuidado con personas del signo de Escorpión o Capricornio, te quieren robar o traicionar, sé más cauteloso. Para los Libra que están solteros, muchos amores nuevos y fugaces. Recuerda que tu mejor compatibilidad es con Aries, Cáncer y Acuario. Tus números de la suerte: 33, 05 y 71.

ESCORPIÓN

Semana de estar muy ilusionado con un nuevo trabajo o proyecto de vida. Este mes es muy importante para ti en lo profesional y se te dará lo que tanto deseas. Te llega un dinero extra proveniente de una deuda o la venta de una propiedad. Recuerda siempre cuidar el dinero y tratar de invertirlo de la mejor manera. Te invitan a salir de viaje el 15 de septiembre, te vas a divertir con los amigos. Arreglas una demanda legal que saldrá a tu favor. Tramitas tus papeles de escuela o te dan el título. Cuídate de problemas hormonales o de intestino. Tendrás una sorpresa por parte de un amor del pasado que estará hablando de regresar para comprometerse. Recuerda que lo mejor de tu vida va a ser cuando vivas en pareja, así que date la oportunidad de formar un hogar. Tus números de la suerte: 31, 28 y 77.

SAGITARIO

Semana de aprender a triunfar y dejar de sabotearte. Recuerda que a tu signo lo domina mucho la indecisión, por eso trata de cambiar eso. Tendrás un golpe de suerte el 6 de septiembre; ese día habrá varias oportunidades de trabajo o de proyectos de publicidad o de administración. Tendrás mucha suerte con los amores prohibidos, o sea, casados. Trata de no meterte en problemas y seguir con personas solteras y del signo Libra o Aries. Sigue estudiando arte o algo relacionado a las ventas que es lo tuyo, y eso te va a ayudar a tener un negocio propio. Te haces una operación médica y todo sale de lo mejor. Arreglas papeles de migración o residencia. Sigues con el ejercicio y por fin ya dejas los dulces o chocolates que son tu punto débil. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 06, 55 y 31.

CAPRICORNIO

Semana de saber de qué estás hecho, sobre todo en cuestión de carácter y enfrentar las dificultades de la vida. Van a ser días de renovarse y volver a empezar. Recuerda que es tu tiempo para poner un negocio o buscar otro trabajo donde te den más ingresos. Lo tuyo son las relaciones públicas o sistemas. Pagas deudas del pasado o te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias. Trata de dormir más y dejar el celular a un lado. Te haces una operación de cirugía plástica. Mandas a arreglar tu carro o decides cambiarlo. Tendrás un golpe de suerte el 5 de septiembre en los juegos de azar con los números 03, 22 ó 71. También ese día los astros se van a juntar para que ya encuentres el amor de tu vida; trata de darte baños con pétalos rojos en tres litros de agua para que se abran los caminos del amor.

ACUARIO

Semana de mucha renovación personal, van a ser unos días de muchas pruebas de vida para saber si estás preparado para crecer más en lo profesional. Trata de concentrarte y lograr ese ascenso. Amigo de Acuario recuerda que tu signo es muy impulsivo y un pequeño problema lo haces grande, ya debes aprender a ser más tranquilo o tomar un curso de meditación; eso te va a ayudar a sanar más tu mente. Sigues con el ejercicio. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, así que pon en claro todas las situaciones incómodas. Tendrás un golpe de suerte el 7 de septiembre; tendrás un dinero extra por lotería con los números 12, 31 ó 2. Te busca un amor del signo Aries o Cáncer que hablará de estar en una relación contigo. Sabrás de un embarazo familiar. No tengas miedo al qué dirán, sigue igual de original.

PISCIS

Semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores para comenzar un nuevo proyecto. Recuerda que tu signo es el más creativo del zodiaco y por eso siempre va a estar en asuntos de proyectos nuevos o renovación. Te va a buscar un amor del pasado del signo Géminis o Libra que va a querer regresar contigo, pero trata de cerrar ese círculo y conocer personas nuevas. Preparas un viaje con tu pareja. Te busca un familiar para pedirte prestado. Tendrás una propuesta de cambio de puesto o te suben el sueldo. Tendrás dos golpes de suerte; uno el 4, y será en cuestiones de juegos de azar con los números 03, 22 u 81, y el otro el 7 de septiembre, estará relacionado con ofrecimientos de negocios o trabajos nuevos. No discutas por cosas sin importancia, recuerda estimular más la paciencia en tu vida.