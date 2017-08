Cae Facebook e Instagram a nivel mundial; los memes revientan Twitter

Este sábado usuarios de Facebook han informado de que la red social dejó de funcionar de forma repentina. En sus mensajes de Twitter los internautas se hacen eco de la caída de Facebook y publican varias bromas y memes al respecto.

Asimismo, el servicio Facebook Messenger de mensajería instantánea de esta red social tampoco funciona, según los internautas. Al tratar de acceder al servicio de la red social, la página aparece en blanco.

Paralelamente, la aplicación #Instagram para subir fotos y vídeos ha sufrido una caída parecida este sábado.

En relación a estos fallos, algunas bromas de los internautas destacan que, mientras estas dos redes sociales no funcionan “aquí está Twitter para nosotros”.

Mientras tanto… En estos momentos así están todos los CM del mundo gracias a las fallas en #Facebook e #Instagram. pic.twitter.com/OHJgrMd0s1 — Marcela López (@marce_lp) August 26, 2017