El reconocido escritor Alberto Salcedo Ramos visitó Guatemala para compartir sus experiencias

Alberto Salcedo Ramos, reconocido periodista y cronista colombiano, visitó Guatemala para formar parte de una serie de conferencias gracias a Cementos Progreso.

Durante dos días impartió el taller de crónica periodística “¿Cómo hacer visible lo invisible?”, en el que participaron periodistas nacionales.

Su agenda también incluyó una actividad interna con los colaboradores de Cementos Progreso, a quienes enseñó consejos para aprender a contar historias a nivel corporativo.

“Yo trato de ser un cronista natural. Si hay un valor que pondero es la naturalidad. No me gustan los autores rebuscados que escriben para acreditar inteligencia. No hay que intoxicar las historias dándoles más de los que nos piden. No eligo las palabras con el intelecto, sino con el oído. Cuando las palabras me suenan bien, supongo que están bien”, explicó el colombiano.