Mhoni Vidente: los horóscopos para el fin de semana

ARIES

Viernes de salir de viaje o que te inviten a una fiesta fuera de tu ciudad; tu ve, que necesitas un poco de descanso. Rcuerda que tú eres el más trabajador de todos los signos del zodiaco. Este 25 de agosto es de mucho trabajo y de poner en orden todos los asuntos de interés económico, o sea, pagos de tarjeta o casa. Trata de ser más administrado con tu dinero. Sábado de estar en una reunión muy importante que te va a ayudar en tu futuro, intenta ir y vestirte de colores claros. Uno de tus amigos cumple años, hazle un regalo sorpresa, le va a gustar mucho. Te regalan un libro. Decides estar en paz con tu pareja y eso hace que te vuelvas a enamorar. Recuerda que tu compatibilidad en este fin de semana va a ser con Piscis y Cáncer. Tendrás un golpe de suerte el 27 de agosto con el número 27, 01 ó 33.

TAURO

Fin de semana de estar con mucho ánimo en todos los sentidos. Por fin decides ser feliz y dejar todas las situaciones que no puedes controlar, sobre todo en el amor. El 25 de agosto será un día de trabajo o junta con tus jefes para supervisar todo lo del mes. Tramitas un permiso de migración para salir de viaje. Pagas multas o impuestos y te pones al corriente. Te busca un amor para pedirte que regresen, trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Sábado de salir de fiesta con los amigos o familia. Domingo de que te inviten a una reunión familiar. Recuerda que eres el proveedor de tus seres queridos, por eso siempre necesitas un buen ingreso. Trata de abrir un negocio los fines de semana. Tendrás un golpe de suerte el 26 de agosto con los números 04, 33 ó 81. Recuerda usar el color rojo en todo.

GÉMINIS

Van a ser tres días de mucha convivencia familiar o de estar con tus seres queridos, esto te va a ayudar a estar más en paz contigo mismo. Te actualizas en el trabajo o tomas un curso los sábados para superarte en lo profesional. Recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo, trata de buscarlo y decirle que lo extrañas y así estar tranquilo en lo amoroso. Te llega la invitación a salir de viaje en el mes de septiembre. Tramitas un seguro de automóvil, eres muy bueno para todo lo que sea servicio público o ayudar a los demás. Busca estudiar o entrar a una asociación civil para que puedas desarrollar más tus aptitudes. Tendrás un sábado de mucha fiesta o reuniones. Domingo de arreglar tu cuarto y sacar todo lo que no necesitas. Tendrás un golpe de suerte el 25 de agosto con los números 04, 33 ó 71.

CÁNCER

Fin de semana de poner en orden tu vida personal en todos los sentidos y más en lo amoroso. A veces duele salir de una relación, pero cuando el amor se acaba es mejor empezar en otra parte y no martirizarte en tus sentimientos. Te buscan de un trabajo nuevo o de fuera del país. Este 25 de agosto trata de ver bien lo que te ofrecen y darle un cambio a tu vida laboral. Eres muy bueno para el diseño y fotografía, trata de poner un negocio. Te invitan a una boda o bautizo. Recuerda que no debes hacerte ninguna cirugía en estos días para que no tengas complicaciones, espérate hasta el 29 de agosto para que las energías estén en orden. Domingo de estar arreglando tu casa o jardín. Disfrutarás de una carne asada con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte el 27 de agosto con los números 04, 33 ó 81.

LEO

El 25 de agosto será un día de suerte para tu signo, trata de comprar lotería con los números 00, 21 ó 17. Toma en cuenta no platicar de tus asuntos financieros con nadie y menos con tu pareja porque te roban la suerte. Tendrás mucho trabajo en este día y decides poner orden a todo tu desempeño laboral y hablar con tu jefe o supervisor para que te dé un aumento de sueldo. Compras ropa para una boda o cumpleaños. Eres el más encantador de todos los signos, eso hace que siempre tengas un amor al lado tuyo, pero también eres el más infiel. Si ya estás en una relación trata de no estar pensando en otros amores. Te proponen salir de día de campo. Arreglas tu clóset o haces limpia en tu guardarropa. Domingo de salir a pasear o que te inviten al cine. Recuerda que ya estás en la escuela, así que no descuides tus estudios.

VIRGO

Fin de semana de mucho trabajo y de estar acabando por fin las tareas que tenías pendientes de todo el mes. Recuerda que tendrás revisión por parte de los dueños o directivos del trabajo, así que a ponerse al corriente y no dejar nada para mañana. Eres muy bueno para socializar y organizar eventos, eso te va a ayudar en un futuro para tener un puesto político o poner una empresa propia. Compras un celular o cambias el plan, arreglas problemas familiares o decides ya no guardar rencores. A los Virgo que están casados, tendrán la sorpresa de un embarazo. El 27 de agosto va a ser el mejor para ti, todas las buenas energías se juntan para darte suerte en la lotería con los números 03, 22 ó 77. Trata de combinar alguno de tus números con el día de tu nacimiento, verás que resultará algo muy bueno para ti.

LIBRA

Este 25 de agosto es día de estar con los amigos o familiares celebrando a alguien muy querido. No pierdas de vista que tú eres el más sociable del zodiaco y siempre vas estar invitado a todos los eventos. Cambias de look o decides que ahora sí es momento de empezar una dieta rígida. Recuerda que tu punto débil es el estómago, así que trata de comer lo más sano posible. Te busca un nuevo amor y eso te emociona, así que procura disfrutarlo, no pienses en otra cosa. Te busca tu mamá para pedirte un favor, mantente atento. Cambias de vehículo. Cuídate de los dolores de cintura o no cargues cosas pesadas, podrías dañarte más. Te regalarán una mascota. Recuerda que van a ser unos días de mucha abundancia económica y más el 27 de agosto, no lo olvides. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 ó 76.

ESCORPIÓN

Este viernes es de estar con mucho ánimo y de salir adelante de tus problemas económicos. Recuerda no confiar tanto en la gente de tu trabajo o no comentar de más, podría ser contraproducente. Sábado de salir de viaje o de estar de paseo con tu familia. También será día de acudir a un curso o de trabajar en un proyecto nuevo, aprovecha tu creatividad. Por nada del mundo pierdas de vista que tu signo domina el deporte y el orden, por eso tu deseo de ser alguien en tu vida. No te desanimes y sigue adelante. Cuídate de los huesos. No pierdas el tiempo con tu pareja, es mejor que se den a la tarea de conocer gente más formal y que no sean de fuera. Tendrás el domingo para arreglar tu automóvil o para comprar una llanta. Cuida tu salud. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de agosto con los números 00, 33 ó 21.

SAGITARIO

Este viernes te va a tocar estar arreglando papeles con los abogados. En el trabajo tendrás mucha presión, es muy importante. Recuerda que tu signo siempre quiere todo para ya, pero debes de darte tiempo para que todo salga perfecto como te gusta. Te cae un dinero extra o un bono. Te busca un amor del pasado para volver. Terminas de arreglar problemas con tu familia, te sentirás más tranquilo. Sales el sábado a una fiesta. Sigue con la dieta o junta dinero para operarte. Le consigues trabajo a un familiar. Tendrás un domingo con tu pareja de lo más tranquilo. Mi Sagitario, hay embarazo en puerta. Tu día de suerte va a ser este sábado 26 de agosto con los números 56, 71 ó 19.

CAPRICORNIO

Recuerda que esa persona que tienes en mente no va a volver. Ya no trates de buscar a tu ex pareja, es mejor cerrar círculos. Recuerda que tu signo siempre domina las situaciones, por eso no te gusta que te corten sino cortar tú. Las relaciones deben aprovecharse para madurar. Este viernes es de mucho trabajo o auditoría. Recibes un pago o te llega un bono. Trata de protegerte de las envidias o prende una veladora blanca para protección. Sábado de mucha diversión o de fiestas de tus amigos. Te invitan a un curso de superación personal o yoga. Te compras ropa o cambias de look. Domingo de salir con una pareja nueva del signo de tierra. Cuidado con las deudas, es mejor comprar de contado y lo que se pueda. Tu día de suerte va a ser el 27 de agosto con los números 27, 61 ó 03.

ACUARIO

Viernes de cambios de trabajo, de estar buscando otro donde te sientas mejor o donde te valoren más. Recuerda, es tu tiempo de superación personal. Hablarás con un abogado para resolver un problema de migración o de visa. Cuídate del estómago o de alguna infección en la piel. Te compras un celular. Procura estudiar más para los exámenes de la próxima semana. Será un sábado de salir con los amigos y amores fugaces. El embarazo de un familiar está a la vista. Domingo de estar descansando o con tu familia. Arreglas tu cuarto o limpias tu guardarropa. Recuerda que tu signo es muy sincero y siempre trata de comunicar lo que siente. Tus números de la suerte serán: 20, 91 ó 13. Tendrás un mensaje divino el día domingo por medio de un sueño.

PISCIS

Te viene un fin de semana de lo mejor, tendrás mucha convivencia familiar y con los amigos. No pierdas de vista que tu signo siempre necesita estar en compañía de su pareja para sentirse bien y estos tres días van a ser de lo mejor. Te vuelves a enamorar y te llega un dinero extra por comisiones o te pagan una deuda del pasado. Sábado de estar de compras o sales de fiesta. Arreglas tu carro o le mandas a cambiar una llanta. Te regalan una mascota. Trata de dormir más para que tu energía se recupere totalmente. Compras boletos de avión para el mes de noviembre. Te busca un amor del signo de Géminis o Libra para hablar de reclamos o pleitos. Procura no estar con esas personas que sólo te quitan luz. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 21 y 17. El día 26 de agosto será el bueno.