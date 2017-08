El Galaxy Note8 revoluciona el mercado de los smartphones y phablets

Samsung Electronics presentó el Galaxy Note8, el siguiente nivel del Note para, según el eslogan, “aquellos que quieren hacer cosas más grandes”.

Este dispositivo presenta la Pantalla Infinita, una que cabe de manera cómoda en una mano; un S Pen para comunicarse de forma más personal; y la mejor cámara de smartphone en la historia de Samsung, para capturar fotos deslumbrantes.

“En Samsung buscamos atraer no solo a los usuarios de Note, si no también a un nuevo mercado de jóvenes empresarios y visionarios que esperan obtener en un dispositivo móvil las soluciones a su cambiante estilo de vida”, añade el ejecutivo.

En este artículo te explicamos las características más llamativas de este dispositivo.

Pantalla Infinita

El Galaxy Note8 tiene la mayor pantalla de un dispositivo Note, no obstante, su cuerpo estrecho lo hace cómodo de sujetar en una mano. La Pantalla Infinita Quad HD+ Súper AMOLED de 6,3 pulgadas permite ver más y desplazarse menos.

El gadget proporciona más espacio para ver, leer y dibujar, mostrándose como un teléfono avanzado e inteligente de multitarea.

Los usuarios de Note han conseguido hacer más desde hace mucho tiempo con Multi Window. Con el Galaxy Note8, la nueva función App Pair permite crear un par de aplicaciones personalizadas en el panel de borde (Edge) y activar simultáneamente dos aplicaciones con facilidad.

Introducing the #GalaxyNote8. The phone that defined big, just got bigger. https://t.co/a0J1nEqrZ9 pic.twitter.com/Kfh39dxVDi

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 23, 2017