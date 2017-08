Horóscopos de Mhoni Vidente para esta semana de eclipse solar

ARIES

Este día 21 de agosto las energías de tu signo se renovarán en todos los sentidos. Te recomiendo que este lunes del eclipse te pongas algo de plata o un listón rojo en la muñeca derecha, con tres nudos como protección y, así hacer que las energías negativas se vuelvan positivas. Va a ser una semana de grandes logros personales, por fin te decides a ser feliz con tu pareja y estar más estable. Cuídate de los robos o pérdidas, trata de desconfiar de personas que están muy allegadas a ti. Decides hacerte una cirugía estética y todo te va a salir de lo mejor. Eres el líder del zodiaco por naturaleza y eso hace que seas el pilar en todo, más en tu familia. Sufrirás la traición de un amigo. Los Aries solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos de Leo, Virgo y Piscis. Tus números de la suerte: 03, 21 y 18.

TAURO

Tu energía se verá un poco desgastada por el eclipse, trata de no hacer ningún trámite de créditos o cierres de contratos para que en el futuro no te salgan mal. Recuerda que tu signo es el negociante del zodiaco, por eso te recomiendo que hoy te pongas agua bendita en la nuca y la frente, cargar un limón verde en la bolsa y así cortar todo lo negativo que haya en tu entorno. Te llega dinero por un trámite del pasado o un pago de comisiones. No te precipites a casarte o comprometerte, primero conoce bien a tu pareja. Te invitan a salir de viaje o visitar a familiares. Tu compatibilidad en el amor va a ser con los signos de Capricornio, Libra y Cáncer. Cuídate de dolores de espalda o cuello, recuerda que la amistad y el amor no se compra, se da. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 28 y 71.

GÉMINIS

Este día tu energía se verá un poco dañada por el eclipse, en el sentido de la salud. Te recomiendo usar algo de oro o plata después de bañarte, así como ponerte mucho perfume para que te puedas proteger de las energías negativas a tu alrededor. No pelees con tu pareja y no guardes rencores, recuerda que tu signo es muy dramático y cualquier cosa lo hace verse muy alterado. Te buscan para ofrecerte un negocio, acepta, recuerda que necesitas hacer más patrimonio en tu vida. A los géminis que están en proceso de divorcio por fin llegan a un acuerdo y solucionan esa situación. Cuídate de dolores de garganta o trata de dejar el cigarro. Te invitan a salir de viaje por trabajo. Tus signos compatibles en el amor: Aries, Leo y Capricornio. Tendrás un golpe de suerte con los números: 03, 22 ó 71.

CÁNCER

Este lunes tendrás muchos cambios de pensamientos y sentimientos encontrados. Tu signo es agua y todos los fenómenos te alteran mucho por eso te recomiendo que hoy cortes las puntas del cabello y trates de usar un listón rojo en el tobillo izquierdo, amarrado con tres nudos, y mucho perfume para que cortes todo lo negativo y lo conviertas en positivo. Te sientes más enamorado y la convivencia con tu pareja está haciendo que pienses en formar una familia o comprometerte, hazlo que estás en tu mejor momento. Pides un aumento de sueldo o ascenso; te lo darán inmediatamente. Tu golpe de suerte va a ser con los números 06, 55 ó 31. Esta semana tu ángel de la guarda te aconseja tener más comunicación con lo divino. No te hagas ninguna cirugía médica en estos días, recuerda que las energías están cruzadas.

LEO

Este 21 de agosto debes de tener cuidado con las energías cruzadas, toma en cuenta que a tu signo lo rige el sol y ahora con eclipse puede afectarte en el trabajo y vida personal. Te recomiendo que hoy te pongas agua bendita en todo tu cuerpo y prendas tres velas blancas para cortar toda esa corriente negativa. Recuerda que alguien muy importante te va a ayudar a crecer en lo profesional en esta semana. Trata de no pelear con nadie y estar más tranquilo. Recibes una propuesta de trabajo y va a ser en otro país o estado. Te busca tu mamá para ir a un viaje. Arreglas papeles de juzgados que saldrán a favor tuyo. No dejes el ejercicio y sigue con la dieta que tu cuerpo te lo agradece. Recuerda que trabajar en equipo hace que todo mundo gane más. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 ó 87.

VIRGO

Este 21 de agosto se verá muy dañada tu salud con el eclipse y tendrás problemas con tus compañeros de trabajo. Toma en cuenta que tu signo es de mucho sentimiento y este fenómeno te va a afectar, así que te recomiendo prender una vela roja con perfume tuyo y te pongas algo de cobre o plata para cortar la energía negativa. Será una semana de grandes cambios en lo personal, por fin decides quitarte esas personas que no son para ti. Te llaga la propuesta de un trabajo en administración o relaciones públicas, acéptalo porque eso se te da muy fácil. No gastes de más y ahorra para hacer un patrimonio. Cuídate de infecciones de piel o en el plano sexual. Ve al médico. Haces un examen para entrar a la escuela o preparas tus clases de la universidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 ó 27.

LIBRA

Este 21 de agosto día de eclipse solar debes de tener cuidado con los accidentes o caídas, recuerda que tu signo es aire y en este lunes van a estar muy revueltas las energías y se van a sentir en el medio ambiente. Te recomiendo que portes un listón negro o rojo en la muñeca derecha, con una imagen religiosa y prende una vela blanca para cortar todo lo negativo. Esta semana tendrás muy buenas oportunidades de trabajo o tus jefes te felicitarán y darán un reconocimiento económico por tu buen desempeño laboral. Verás a alguien del signo de Aries o Capricornio que te va a traer abundancia y suerte a tu vida. Tramitas tu visa o residencia. Decides cambiarte de casa o mandas arreglar en la que vives. Ten cuidado con tu tarjeta de crédito, te van hacer un fraude. Tus números de la suerte: 32, 19 ó 77.

ESCORPIÓN

Hoy vivirás un cambio radical en tu vida, así que debes estar preparado y protegerte prendiendo siete velas blancas o ponerte mucho perfume y un collar de plata. A tu signo el eclipse le provocará más afectaciones debido a las energías cruzadas. Tu representas a la luna y el sol juntos y, cuando chocan, cambia totalmente tu rumbo zodiacal. Van a ser días de pagar deudas. No creas todo lo que te prometen y mantén los pies en la tierra al hacer un trámite. Cuidado con problemas de estómago. Ya no seas tan aburrido contigo mismo, dale un propósito a tu vida. Tu ángel de la guarda te dice que por fin, después del día 27 de agosto, te llenarás de éxito en lo profesional. Calma Escorpión, ya viene la tuya , tus números de la suerte son 32,17 y 66. A los Escorpión que están casados, no discutan tanto.

SAGITARIO

Hoy deberás protegerte del eclipse solar, no lo veas al momento que está pasando porque te verás muy dañado en cuestiones de sistema nervioso y en lo económico. Te recomiendo usar un listón amarillo y rojo en tu tobillo derecho, con tres nudos y mucho perfume después de bañarte para que las energías negativas no te lleguen. Va a ser una semana algo pesada en el trabajo, muchos problemas de auditoría o facturación. Recuerdas a un amor que se fue sin decirte nada, cierra ese círculo y avanza en tu vida personal. Ya es tiempo de ponerse a dieta o dejar la flojera y empezar a hacer ejercicio. Recibes la notificación de una demanda o arreglas algo de notario público. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55 ó 81. No pongas tanta atención a lo que dicen de ti, sigue igual de auténtico.

CAPRICORNIO

Este día 21 de agosto tendrás muchas variantes en tu vida personal por los efectos secundarios del eclipse, recuerda que tú eres el pensador del signo del zodiaco y te va a afectar en tu emociones psíquicas; o sea al tener pensamientos negativos o de venganza. Te recomiendo prender tres velas blancas y usar una medalla con una imagen religiosa en el cuello para protegerte de todo lo negativo. Semana de decirle adiós a todo eso que no es para ti, recuerda que el amor se da sin condición y si esa persona no te valoró es mejor cerrar el círculo. Tu ángel de la guarda dice que tu miedo es el mayor obstáculo en tu vida. Decides comprar una casa, terminas de hacer tu tesis o maestría. Te busca un amor nuevo del signo Virgo o Tauro que va a ser muy compatible contigo. Tus números de la suerte: 31, 27 ó 99.

ACUARIO

Este 21 de agosto debes de estar con mucha cautela en tus decisiones de trabajo o personales, porque tenderás a tener bloqueos en tu mente para tomar la mejor decisión. Recuerda que tu signo es aire y el eclipse de este lunes va acausar muchos efectos en el medio ambiente y más en el aire; te va a hacer pensar cosas que no son o atraer las depresiones. Recomiendo que este lunes te pongas un listón rojo en la muñeca derecha, cargar una moneda de plata en tu cartera y ponerse mucho perfume después de bañarse para cortar esas energías negativas. Sabrás del casamiento de una amiga que te dará mucho gusto. Ya deja las frustraciones y complejos a un lado y toma la felicidad, no importa cómo llegue el amor. Eres muy bueno para las relaciones públicas o ventas, proyéctate en eso. Tus números de la suerte son: 37, 88 y 15.

PISCIS

Este lunes va a ser un día de muchas energías revueltas, por eso te recomiendo no sacar ningún crédito y no hacer ningún cambio de trabajo, recuerda que tu signo es agua y lo rige la luna y en este eclipse la fuerza lunar va a ser muy fuerte y descontrolada. Te recomiendo usar un listón rojo en el tobillo derecho, bañarte con agua fría y jabón neutro, y ponerte perfume para que cortes todo lo negativo. Te llega la propuesta de un negocio nuevo y será en publicidad o ventas de celular, acéptalo te va a ir de lo mejor. Piensas en dejar las cosas negativas de tu vida y empezar a avanzar en lo personal. En el amor seguirás de lo más enamorado y ya pensando en formalizar. Tu mejor compatibilidad de pareja es con los signos: Piscis, Géminis o Virgo. Tendrás un golpe de suerte con los números 51, 27 y 08.