Marcelo, la historia milagrosa de un niño guatemalteco

Marcelo es un niño guatemalteco de 1 año 10 meses con una historia inspiradora que debes conocer. Su madre, Andrea Rojas, ha luchado por su vida desde que tenía seis meses de embarazo.

Desde la gestación los médicos le dijeron que su hijo tendría muchas complicaciones y que incluso podría no sobrevivir. Rojas estaba esperando mellizos, pero su hija Kristha nacería sin ningún problema.

Publinews conversó con ella para conocer su historia, el caso de Marcelo y los detalles de su implante coclear.

Después de estar en el intensivo, un apnea provocó que Marcelo fuera entubado para poder respirar de forma artificial. A los pocos días sufrió de una infección nosocomial y los médicos tuvieron que darle antibióticos. Posteriormente, se percataron que necesitaría una cirugía ocular de emergencia.

Mientras su hermana lo esperaba en el hospital, Marcelo tuvo que enfrentarse a otra operación por dos hernias que se detectaron en su ingle. Finalmente logró salir y fue llevado a su hogar junto a sus padres y su melliza.

“Marcelo es un bebé al que le ha tocado vivir muchas cosas. Es mi motor y mi ejemplo. Mis hijos son la razón por la que yo lucho todos los días. Creo que Dios no nos da cosas que no podamos manejar”

A los dos meses y medio de edad, inició con estimulación temprana tres veces a la semana. Fue ahí que una de sus terapistas notó que Marcelo no podía escuchar bien. Andrea le contó a Publinews que no lo podía creer. Llevó a su hijo a realizarse una serie de exámenes delicados con el propósito de llegar a un diagnóstico acertado. Los resultados revelaron que padece de sordera profunda bilateral.

La única solución: un implante coclear. El médico le comentó a Rojas que un cirujano especialista del extranjero visitaría Guatemala en septiembre, pero que podrían programar la cirugía para el próximo año.

“Le dije que no. No estaba dispuesta a esperar y dejar que mi hijo no escuchara nada por un año más. Le dije ‘no sé lo que voy a hacer pero voy con todo para conseguir que mi hijo pueda escuchar y se realice la cirugía en septiembre"”