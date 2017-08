El restaurante especializado en tortas que debes visitar en la zona 1

MundiTortas es un acogedor rincón gastronómico donde podrás encontrar ricas opciones para degustar a la hora de tu almuerzo o cena. Con aproximadamente un año y tres meses de estar operando, surgió como una idea de su dueño, Raymundo Ochoa y su esposa Cindy Orellana. Ellos se encargan del restaurante, brindando una atención personalizada a todos sus clientes. Su especialidad son las tortas, quesadillas y últimamente el mole.

“Todo surgió de la casualidad. Antes teníamos otro restaurante en la zona 1. Yo siempre he trabajado en este sector y estaba algo abandonado en el sentido gastronómico. Entonces decidimos empezar con otro concepto de restaurante en la 12 calle y 9ª avenida. El proyecto no floreció y nos quedamos con todo el equipo; lo guardamos acá en este local (donde actualmente es MundiTortas). Yo seguí trabajando en lo privado, tengo doce años de ser cocinero, y un día nos realizaron un encargo de cierta comida, muy parecida a los antojitos que vendemos actualmente, era un pedido grande. Al final el cliente solo se llevó la mitad y nos dejó con ese montón de comida. Fue entonces que mi esposa me dijo que abriéramos el local y vendiéramos lo que nos había quedado de producto. Así empezó el negocio. Antes solo teníamos antojitos, luego ya metimos tortas y quesadillas, que es lo fuerte ahora y pasó a ser el producto principal”, explicó “Mundi”, como también se le conoce.

¿Por qué MundiTortas?

Según explicó Ochoa, el nombre “MundiTortas” surgió como una sugerencia de una clienta. Ambos (“Mundi” y Cindy) no sabían qué nombre ponerle y fue una combinación de su nombre con el producto que se vendía.

“Yo le había puesto “Mundi Mole” al mole, pero no sabíamos cómo ponerle a las tortas. Entonces una clienta llegó un día al local y nos sugirió que le pusiéramos “MundiTortas”, porque yo me llamo “Mundi” y todos me dicen Mundo. En ese momento no teníamos nombre. Solo manejábamos una cuenta de Instagram y se llamaba “Donde Mundi”. A partir de ese momento se le cambiaron los nombres a las cuentas en redes”, indicó.

Los antojitos, tortas y quesadillas son productos versátiles. Cubren lo que los clientes buscan y salen de lo común del comedor tradicional que normalmente se encuentra en la zona 1. A esto se le atribuye el éxito que han tenido desde el inicio.

“Creo que estamos muy llenos de ese concepto tradicional del comedor en zona 1. El producto se hizo para consumirlo acá. De momento la cobertura a domicilio no es muy amplia, pero conforme vayamos creciendo se ampliará”, aseguró.

Chef por casualidad

Raymundo Ochoa estudió Administración de Empresas. Antes de iniciar con este proyecto laboró como auditor, hasta que realizó un viaje a California, en Estados Unidos, donde trabajó en un teatro. Después de ello su vida cambió por completo.

“Estando allá renuncié al trabajo y el único que conseguí fue en un restaurante. Empecé desde abajo, lavando platos. Me fui esforzando y la empresa misma me pagó la carrera. Empecé a trabajar y estudiar y así fue como me hice chef.

















Al venir acá (a Guatemala) me junté con los mejores y me abrieron la puerta. Traía el conocimiento que había adquirido sobre estandarización y aquí fue donde me hice muy creativo. Es a partir de ese momento en donde ya empiezas a jugar con los ingredientes y vas conociendo los gustos de la gente”, puntualizó.

Es por ello que se considera un “chef por casualidad”.

Foto: Christian Blanding

Preguntándole a “Mundo”

¿Qué papel juegan las redes sociales para dar a conocer su negocio?

Las redes sociales es nuestra parte de mercadeo más importante desde un principio donde solo se vendían antojitos. Twitter al principio y Facebook después de que nos anunciamos en un grupo de zona 1. Tuvimos bastante aceptación. Creo que era la gente que venía como cliente del restaurante anterior y ahora nuevos clientes, ya que es un producto que jala otro tipo de clientela (más juvenil); y está la nostálgica porque me mencionan mucho un lugar de tortas que había antes aquí en zona 1. La interacción en redes ha sido bastante buena y aquí a toda hora vas a encontrar gente que viene porque nos vió en redes sociales

¿Cuál es el principal concepto de MundiTortas?

Es un producto distinto y versátil. Cubre todas las necesidades y sale de lo común del comedor tradicional de la zona 1. Creo que estamos muy llenos de ese concepto. Se hizo para consumirlo acá. El crecimiento nos ha exigido que tengamos otro tipo de servicio: para llevar y el que es a domicilio, con una cobertura que no es muy amplia, pero estamos trabajando en ello.

¿Qué objetivos han logrado hasta este momento?

La oportunidad de dar empleo a otras personas, ya que eso quiere decir que estamos creciendo. El servicio a domicilio y tomar en serio la marca, ya que ya hicimos el registro. Queremos hacer de esto algo muy grande.

Foto: Christian Blanding

Servicio a domicilio

Actualmente el servicio a domicilio abarca la zona 2 (hasta el Parque Morazán), 4 Grados, parte de zona 9, zona 10 (completa), parte de zona 13, zona 14 (completa) y parte de zona 15, durante el horario en que el restaurante esté abierto.

Se tiene contemplado que en los próximos meses se amplíe la cobertura del servicio a domicilio a otras zonas de la ciudad capital, por lo menos dos más.

Una de las anécdotas más especiales para “Mundo” fue haber apoyado a un niño (Diego) que tiene Leucemia. Fue con lo que se recaudó de la venta total de un día.

Foto: Facebook de MundiTortas

“Cuando apoyamos a Diego fue increíble la respuesta de la gente. Nos volvimos locos en cocina, pero la venta íntegra se fue para él y le sirvió. Hoy está mejor de salud”.

El restuarante está ubicado en la 13 calle 12-27, en la zona 1. Su horario de atención es de lunes a viernes de 12:00 a 15:00 horas y 18:30 a 22:00 horas. Para más información puedes comunicarte al teléfono 32420981.

También puedes consultar sus redes sociales.

Facebook: Mundi tortas

Twitter: @lasmunditortas

Instagram: Las_MundiTortas