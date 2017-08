El detalle sobre el Rey León que fue revelado 23 años después del estreno

A casi 23 años del estreno de la película “El Rey León” se reveló un detalle que nadie se imaginaba.

En un entrevista, el director del film, Rob Mickoff, y el productor Don Hahn, revelaron detalles sobre la relación entre Mufasa (el padre de Simba) y Scar (el tío de Mufasa).

Según indicaron Mufasa y Scar no son hermanos de sangre.

“La forma en la que los leones actúan en la naturaleza… cuando el macho se hace mayor, un león solitario viene y lo mata. Lo que consigue es que las hembras entren en calor (para reproducirse). El nuevo león mata al rey y después a todas las crías. Entonces se convierte en el nuevo rey”, relata el productor.

Hahn explicó que “ocasionalmente, hay manadas con dos machos”, lo que provoca “una dinámica interesante porque no son iguales” al no tener los mismos padres. “Uno de los leones siempre estará en la sombra. Tratábamos de usar esas verdades animales para sustentar la historia, así que nos dimos cuenta de que Scar y Mufasa no podían tener los mismos genes”, asegura.

Además, se indicó que en una frase de la recordada cinta se refuerza esa idea.

“Creo que no recibí buena herencia, hermano”, le dice Scar a Mufasa, cuando este lo enfrenta por no acudir a la presentación de Simba.

Las denominaciones de “hermano” y “tío” son una forma cariñosa para referirse a Scar, que es considerado parte de la manada.

Aclara más dudas

Esta aclaración calma la controversia que surgió por la relación entre Kiara (hija de Simba) y Kovu (hijo de Scar) que surge en “El Rey León II”.

El 8 de noviembre se cumplirán 23 años del estreno de esta película.