Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

ARIES

Fin de semana de mucho trabajo o de preparar un proyecto para tener más ingresos. Recuerda que a tu signo lo domina el progreso. Viernes de retomar una relación amorosa del pasado o volver a platicar, trata de llegar a un buen arreglo y si no se puede volver como pareja, seguir como amigos. Toma en cuenta que a tu signo lo rodea el casamiento en lo que resta de 2017. Trabajo extra y te llega un dinero que te debían. Ten cuidado con un compañero de trabajo, te está chismeando mucho. Sábado de curso de idiomas o natación. Te invitan a un cumpleaños, trata de vestirte de color negro o blanco para que tu energía sea más fuerte. Domingo de salir con amigos al cine o ir de día de campo. A los Aries solteros les va a ir muy bien con amores nuevos. Tus números de la suerte: 03, 28 y 77.

TAURO

Viernes de tener mucha prisa por ser feliz y estar con tu pareja. Recuerda que tu signo es muy fuerte sexualmente y siempre necesita tener un compañero; así que ya no lo pienses más y dile que sí a esa persona. Te buscan para invitarte a trabajar en un lugar nuevo, acepta, te va a ir de lo mejor. Trata de ahorrar para los gastos de la escuela o pagos. Eres muy bueno en cuestiones de ingeniería o medicina, toma un cursos para explotar tus capacidades. Sábado de salir con tus amigos de paseo. Te invitan a una fiesta en un alberca o finca. Te compras ropa para la boda de un familiar. Te busca un amor para pelear o discutir mucho, recuerda que tú necesitas una pareja que te calme no que te altere. Buscar personas de los signos Piscis, Cáncer o Escorpión. Tus números de la suerte: 41, 33 y 09.

GÉMINIS

18 de agosto, día de mucho trabajo atrasado; recuerda que tu signo siempre tiene prisa por terminar a tiempo sus obligaciones. Te busca alguien del pasado para volver, di que sí a ver qué pasa; tu signo siempre deja huella en amores del pasado. Tramitas papelería de abogados por una demanda. Te llega un dinero extra por la venta de un carro. Trata de arreglar bien toda tu papelería para que no tengas problemas de escuela la próxima semana. Cuídate de problemas de garganta. Celebras el cumpleaños de un familiar, va a ser un fin de semana de mucha diversión y reuniones. Compras otro celular o cambias el plan. No te rindas tan fácil por lo que te dicen los demás, sigue con tu concepto de vida y lograrás el éxito. Tus números de la suerte: 09, 33 y 28. Tu mejor compañero de amor es aries o capricornio.

CÁNCER

Fin de semana de muchas reuniones familiares o que llegue una visita de fuera a tu casa. Viernes de mucho trabajo o cierre de proyectos; trata de administrar tu tiempo y sacar todos los pendientes. Cuídate de una amiga, te quiere robar a tu pareja; trata de poner límites en tu relación amorosa y con tus amistades, no seas tan confiado. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad o herencia. Eres muy bueno para coordinar eventos, así que trata de poner un negocio de fiestas u organizador de bodas, te va a ir de lo mejor. Sábado y domingo de estar con mucho ánimo para arreglar tu casa y el jardín. Te invitan a salir de viaje la próxima semana. Tus números de la suerte: 31, 29 y 66.

LEO

Fin de semana de lo mejor, llegan muchas invitaciones para salir de fiesta o estar con amigos. Es tu cumpleaños, así que trata de pasarla de lo mejor. Te busca un amor del pasado para volver, di que sí, recuerda que a Leo lo domina la pasión y con esa pareja tenías mucha comunicación sexual. Eres muy bueno para los negocios y eso hace que siempre tengas buenas propuestas para invertir, pero trata de no ser tan confiado y que todo sea por medio legal. Cuídate de dolores de estómago, procura no tomar mucho alcohol. Tendrás una sorpresa de regalos que no esperabas y te hará sentir muy bien. Cuida a tu mami, va a andar algo depresiva o con problemas con tu papá. Cambias el look y te compras un reloj. Ya no te sabotees a tí mismo, si la felicidad ya te llego, tómala. Tus números de la suerte: 31, 90 y 77.

VIRGO

18 de agosto, día de empezar de nuevo en todos los sentidos. Preparas cambios en tu persona y a nivel laboral que te van a funcionar bien. Te busca el dueño o director de la empresa para darte otro puesto en tu área. Compras boletos de avión para septiembre, tramitas tu visa o residencia. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. Sólo trata de no ser tan posesivo para que cada quien tenga su espacio. Ya no te equivoques con tus amistades, trata de diferenciar realmente quién es tu amigo y empieza a depurar. Preparas la escuela para la próxima semana o haces pagos atrasados de colegiaturas. Eres muy bueno para los negocios de restaurante o centro nocturno, busca poner uno con tu familia. Tus números de la suerte: 04, 33 y 71. A los Virgo que están solteros los busca un amor de Piscis o Sagitario.

LIBRA

Este viernes 18 de agosto es día de volverse a ilusionar con el amor, recuerda que tu signo es muy sentimental y necesita tener a esa pareja ideal en su vida. Hoy volverás a sentir ese cariño que tanto deseabas. Hoy habrá mucho trabajo y varias juntas con los jefes para cambios de puestos. Ponte muy atento para que todo te salga de lo mejor. Deja la comida, trata de seguir con la dieta pues tu punto débil es el estómago, no te rindas. El domingo te buscará tu familia para invitarte a un día de campo. No dejes tu curso de idiomas, recuerda que lo vas a necesitar en el futuro. Decides darte más tiempo para ti y empezar un curso de fotografía o comunicaciones. Tus números mágicos: 37, 15 y 19. A estos números trata de agregarle tu día de nacimiento pues tendrás un golpe de suerte el 20 de agosto.

ESCORPIÓN

Fin de semana de muchos festejos de amigos; mídete con el alcohol y la comida para que después no te sientas mal. Viernes de presiones laborales o energías cruzadas, trata de no decir nada que después te vaya a perjudicar y tener mucha tolerancia. El día 19 de agosto tendrás un golpe de suerte con personas muy compatibles contigo, considera que tu signo es el sexual del zodiaco y siempre necesita estar en pareja para que su vida sea más feliz. Cuidado con golpes internos o trata de no caerte. Te invitan a salir de viaje para septiembre. Te requieren para hacer un negocio nuevo los fines de semana, trata de emplearte más en lo personal y así tener más ingresos. A los casados: traten de no pelear, recuerden que en una relación no se puede ser tan posesivo y dramático. Tus números de la suerte: 31, 29 y 00.

SAGITARIO

Viernes mágico para tu signo, ten muy en cuenta que tu número de la suerte es el 18 y en este día tendrás la oportunidad de crecer más profesionalmente. ¡Te llega una sorpresa amorosa! Mucho cuidado con los problemas de economía, no compres lo que no vas a necesitar y enséñate a ser más ahorrativo. Sábado y domingo serán días de salir con tus amigos a pasear. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 12 ó 33. Recibes una invitación a salir de viaje en el mes de septiembre. No ignores esos dolores de espalda o cuello, trata de dejar un poco la tensión nerviosa y procura relajarte. Domingo de pensar mucho en un amor del pasado, trata de hablarle y quedar en paz, ya es necesario. Mandas a arreglar tu automóvil o le cambias las llantas. Eres muy bueno para el arte o diseño, sigue ese camino.

CAPRICORNIO

Viernes en el que se van a presentar algunos problemas en tu trabajo, recuerda que necesitas tener más paciencia y no alterarte tan fácil para que no seas presa de esas personas que te tienen envidia. Haces trámites de pagos de casa. Te llega la invitación para una fiesta. Este viernes que te la vas a pasar de lo mejor, no olvides por nada del mundo vestirte de colores fuertes para que tengas más suerte en el amor. Sigue con el ejercicio, no pierdas de vista que tu cuerpo y mente necesitan estar sanos para avanzar en tu vida. Tramitas cambios en un curso para los sábados. Arreglas tu cuarto o cambias la recámara. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de agosto con los números 23,19 o 70. Considera que es tiempo de madurar y empezar ya una relación más formal. Cuida a tu mamá, va a estar enferma.

ACUARIO

Viernes de estar en juntas en tu trabajo o tener mucha presión, recuerda que tu signo es de poca paciencia y se altera muy rápido, así que trata de no darle importancia a personas que son muy envidiosas contigo. No pierdas de vista que tu signo lo domina mucho el comercio y ventas, así que trata de poner un negocio. Necesitas tomar más cursos de idiomas o ser más aplicado en tu escuela para que puedas avanzar. Cuidado con las picaduras de insectos. Amores nuevos te estarán rodeando en este fin de semana y van a ser muy apasionados. Recuerda que tus parejas ideales son los signos: Aries, Libra y Escorpión. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de agosto con los números 29, 77 y 21. Trata de buscar más a tu familia para que sientan tu apoyo, recuerda que tú eres su pilar. Compras ropa o cambias de look.

PISCIS

Fin de semana de estar arreglando asuntos familiares, recuerda que tu signo siempre va a tratar de estar en paz en su vida personal y ayudar a su familia ante cualquier problema. Te llega la invitación de salir de viaje en octubre, acéptalo te va a ir de lo mejor. Piensas mucho en formalizar una relación amorosa, recuerda que es el tiempo de madurar y tus signos más compatibles son: Piscis, Cáncer o Sagitario. En el amor tendrás un sábado de mucha diversión o te vas con tus amigos de paseo. Domingo de curso o trabajo atrasado, trata de organizar más tu tiempo. Cuídate de problemas de infección de garganta o estómago. Te busca un amigo para platicarte que se va a divorciar, recuerda que tu signo es el consejero del zodiaco. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de agosto con los números 08, 21 ó 77.