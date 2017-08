“Defendiendo la causa del huérfano”: Más de 4 mil menores de edad están en hogares de protección

La Cumbre Latinoamericana “Defendiendo la causa del huérfano”, realizada por la Alianza Cristiana para los huérfanos (ACH), tiene como objetivo sensibilizar, animar, equipar y movilizar a la iglesia para cuidar a la niñez vulnerable.

Con esta actividad, se pretende brindar a los asistentes herramientas para que puedan involucrarse desde diferentes aspectos de su vida. Desde la prevención, protección, acogimiento familiar y mentoreo hasta la adopción o reintegración familiar

Publinews habló con Aixa López, pastor asociada de la Fraternidad Cristiana de Guatemala y una de las expositoras de la cumbre.

¿Cómo definiríamos actualmente a un niño “huérfano”?

Es muy útil tener esto claro en nuestro contexto. Tenemos la idea de que es un niño que se quedó sin papás porque se murieron. Pero ahora también entendemos por “huérfano” a un niño al que se le han vulnerado sus derechos, no tiene un recurso familiar idóneo y por lo tanto, ha caído en el sistema de protección.

En Guatemala, la mayor parte de niños que están en hogares de protección tienen familia biológica, pero han tenido que ser removidos por escases extrema, abusos, violencia, y otros casos.

¿Porqué está dirigida a “la causa del huérfano”?

Un niño no va a poder dejar de ser vulnerable hasta que alguien meta sus manos y haga algo. Estamos convencidos que no solo es el niño, sino la historia detrás de él. Creemos que la Iglesia puede involucrarse para influir y ayudar a que el niño sea idóneo y esté menos tiempo separado de su familia. Abogar por la “causa del huérfano” es abogar por la red de soporte que quizás no existe.

¿Cuáles son las estadísticas de orfandad en Guatemala?

En uno de los últimos datos que compartió el Consejo Nacional de Adopciones, 4.215 niños, niñas y adolescentes están institucionalizados en hogares de protección privados de los cuales 151 se encontraban en estado de adoptabilidad. Además los niños que se encuentran en hogares del Estado. Por lo menos cuatro de cada 10 niños sufren abusos sexuales. Y por cada denuncia reportada, se cree que al menos siete casos no se registran.

¿Qué habrá durante la cumbre?

El programa es bien dinámico y vamos a tener desde música hasta tiempo de exposiciones plenarias, paneles de discusión con expertos en ciertos temas y historias de testimonios. Y también habrán rondas de talleres con temas más específicos.

via GIPHY

¿Cuándo?

Sábado 9 de septiembre

¿Hora?

De 8:00am a 8:00pm

¿Lugar?

Frater Ciudad San Cristóbal

¿Donativo?