La colecta Techo 2017 tiene el objetivo de recaudar Q2 millones ¡Apoya!

Techo presentó oficialmente su nueva campaña nacional con el mensaje #TalVezGuateNecesitaUnPocoDeVos; con el objetivo de buscar que los guatemaltecos se detengan y observen cómo es la realidad de desigualdad y pobreza del país.

La campaña es la antesala para la colecta anual que se llevará a cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre en 8 departamentos de Guatemala. Se espera movilizar a más de 4 mil voluntarios con el propósito de llegar a la meta de Q2 millones.

Para la organización, las comunidades rurales y asentamientos informales, en donde actualmente trabajan de manera permanente, son la máxima expresión de desigualdad social.

“Vivimos en un país cuya brecha de desigualdad nos pone en los primeros puestos a nivel mundial. Debemos reconocer que los habitantes de estos territorios viven un día a día con sus derechos fundamentales siendo vulnerados”, comentó Antonio de la Roca, director social de Techo Guatemala.

La campaña

El concepto de la campaña se desarrolló en alianza con la plataforma digital Perhaps you need a little Guatemala. Una popular marca guatemalteca que por medio de las redes sociales da a conocer imágenes hermosas del país y cuyo contenido potencia su valor cultural, natural y turístico.

“Nos emociona poder tener una campaña en la que más allá de dejar de normalizar un panorama desigual generador de pobreza, podemos contar historias”, explicó Melissa Leiva, gerente general Techo Guatemala.

La colecta

La colecta se llevará a cabo a nivel nacional en 8 regiones del país: Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Zacapa, Jutiapa, Alta Verapaz, Santa Rosa y Guatemala.

Dará inicio el jueves 31 de agosto y culminará el sábado 2 de septiembre (3 de septiembre en Suchitepéquez y Cobán). La meta es Q2 millones y la organización movilizará a más de 4 mil voluntarios.

Los fondos recaudados serán utilizados para continuar con el trabajo que Techo realiza de manera permanente en 32 comunidades a nivel nacional, en 6 oficinas regionales. Además, inauguran oficialmente 3 nuevas oficinas regionales en Zacapa, Jutiapa y Cobán. Así Techo continúa con su proceso de expansión a nivel nacional con el objetivo de convocar voluntariado local para trabajar en las comunidades cercanas a las oficinas regionales.



¿Cómo apoyar?

Para apoyar, puedes hacer tus contribuciones los días de la colecta. También puedes donar por medio de depósitos a la cuenta 3445215139 de Banrural a nombre de Colecta Techo. Para ser voluntario puedes comunicarte al teléfono 2333-4872 o consultar en sus redes sociales.

Si deseas más información sobre Techo y su labor, visita su sitio web.