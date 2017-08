Mhoni Vidente: los horóscopos para el fin de semana

ARIES

Fin de semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus pagos de tarjetas, recuerda que tienes que empezar a ahorrar y administrarte mejor. Este viernes sales a cenar con tus amigos y te compras una computadora. Ten cuidado con las caídas o accidentes en tu casa. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de agosto con los números 09, 21 y 57, recuerda poner tu día de nacimiento. El sábado regresa a tu vida un amor del pasado, pero tu relación está en su mejor momento, no la arriesgues. El domingo haces cambios en tu casa y te llega visita familiar para hacer una carne asada. Te busca un amor del signo de Tauro o Capricornio para pedirte perdón. Te compras ropa y sigues con la dieta. Recuerda no hacerte ningún tratamiento estético en estos días, mejor espérate hasta el día 20 de agosto.

TAURO

Este fin de semana estarás sentimental, recuerda que tienes que aprender a controlar tus impulsos para no arrepentirte después de los arranques que a veces tienes. El 11 de agosto será un día para arreglar papeles de trabajo o de situaciones legales que tienes pendientes. Tendrás una cena con amigos, trata de controlar tu forma de beber alcohol. Recibes una noticia familiar que te dará mucha alegría. Compras boletos de avión para el mes de septiembre. Sábado de trabajo o tomar un curso. Trata de dormir más y dejar un poco tu WhatsApp, es importante que descanses correctamente para que tengas más energía durante el día. Tendrás un golpe de suerte el día 12 de agosto con los números 21, 67 y 09. Un amor del signo de Piscis llega a tu vida para quedarse. Trata de no meterte en problemas ajenos.

GÉMINIS

Este 11 de agosto va a ser un día para salir de viaje, aunque sea uno corto a un lugar cercano, a tu signo le gusta mucho viajar, pero no lo haces tan seguido como quisieras, trata de darte el gusto. Será un fin de semana de varias fiestas, sólo intenta controlar los vicios, especialmente el alcohol y el cigarro para que no te sientas mal el lunes. Te compras ropa para el viaje. Estarás sentimental por el recuerdo de un amor del pasado del signo Aries o Libra, trata de buscarlo y quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de agosto con los números 19, 03 y 77. Piensas en poner un negocio, hazlo que te va a ir de lo mejor. Compras un celular. Ten cuidado con los accidentes, sé más precavido para manejar. A los Géminis solteros les va a llegar un amor del signo de fuego que será para quedarse.

CÁNCER

Viernes de analizar un cambio en tu vida y decidirte a vivir en pareja o casarte. Ya no pienses en lo que dicen de ti en el trabajo o escuela, recuerda que tu signo tienes mucha luz y todo mundo la quiere opacar. El sábado saldrás de fiesta con tus amigos. Trata de dejar los vicios, especialmente el cigarro y hacer más ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de agosto con los números 01, 32 y 71. Te llega una invitación a salir de viaje para este lunes. Ya no seas tan rencoroso y menos con la familia, recuerda que ellos siempre van a ver por ti. El domingo tendrás una revelación divina, trata de prender una vela blanca y pedir a los ángeles su protección, vístete de colores claros este fin de semana para atraer más abundancia y suerte. Conocerás personas nuevas en tu vida en estos días.

LEO

Será un fin de semana de muchas reuniones, aprovechas para seguir con los festejos de tu cumpleaños, comparte estos momentos con tus mejores amigos para disfrutarlo más. Viernes de mucho trabajo o revisión de tus superiores, recuerda que ya te van a dar ese ascenso de puesto que tanto deseas. Sábado y domingo de salir de viaje corto o visitar familiares. Trata de no excederte con el alcohol para después no tener cruda moral. Recibes regalos que no esperabas. Decides comprarte otro carro más reciente. Un amor del signo de Capricornio o Tauro hablará de enojos o rompimientos, trata de solucionar tu situación para estar en paz contigo mismo y los demás. Tendrás un golpe de suerte el día 12 de agosto con los números 06, 34 y 27. Intenta usar ropa de colores fuertes para que venga más abundancia a tu vida.

VIRGO

Éste será un fin de semana de mucha felicidad por estar rodeado de tus seres queridos. El viernes tendrás varias juntas en tu trabajo. Este 11 de agosto es el día perfecto para pedir un aumento o ascenso, recuerda que ya te lo mereces por tu buen desempeño. Haces trámites de pagos de tarjeta o deudas. Vas con el doctor para un chequeo de la garganta o estómago. Eres muy buen anfitrión por eso siempre tienes visita en tu casa. El sábado será de tomar un curso o trabajar. Vas a un antro con tus amigos. El domingo arreglarás cosas de tu casa o compras muebles. En el amor sigue muy fuerte tu relación, pero siempre es bueno darse un espacio para no aburrirse. A los Virgo solteros los va a buscar un amor del signo de Aries o Piscis. Tu golpe de suerte va a ser el día 13 de agosto con los números 04, 17 y 23.

LIBRA

Este fin de semana estará lleno de diversión y te van a invitar a varias fiestas, debes de aprovechar para disfrutar de la vida. Por fin te decides a decirle que sí a ese amor que te ha estado insistiendo, date la oportunidad de ser feliz y abrirte a las nuevas aventuras que tiene la vida para ti. El viernes tendrás muchas juntas en el trabajo para hablar de cambios de puesto y aumentos de salarios para ti y tus compañeros. Tomas un curso de fotografía o diseño los sábados. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de agosto con los números 06, 41 y 23. Te busca tu mami para pedirte un favor económico, ayúdala en lo que necesite, recuerda las cosas que ella hace por ti. Ya no seas tan dramático en tu vida y trata de vestirte de colores fuertes para aumentar tu energía positiva y atraer abundancia.

ESCORPIÓN

Este 11 de agosto será un día perfecto para reinventarte, recuerda que tu número mágico es el 11 y por eso te recomiendo en este día vestirte de colores claros y ponerse mucho perfume para atraer más la abundancia, a las tres de la tarde pide un deseo a tus ángeles guardianes y verás que en menos de 11 días será cumplido. Ten cuidado con problemas económicos, trata de no pedir prestado o no sacar de tu tarjeta de crédito. Te buscan tus amigos para invitarte a una fiesta el sábado. Te recomiendo prepararte desde el domingo para ese examen que tienes pendiente. Recibes un regalo que no esperabas. En el amor seguirás de rompecorazones, los escorpiones suelen ser infieles debido a su gran energía sexual. Tus signos compatibles van a ser Aries y Tauro. Tus números de la suerte son 21, 05 y 34.

SAGITARIO

Será un fin de semana con varias preocupaciones en el trabajo o la escuela, pero trata de no ser tan intenso y relajarte, recuerda que no puedes resolver todos los problemas. Compras un boleto de avión para este mes. No te enojes con tu pareja recuerda que a veces eres muy hiriente con tus palabras así que sé más prudente. Sábado de curso de idiomas. Sales con tus amigos a un antro, sólo no tomes tanto alcohol. Cuídate de problemas de garganta o pulmones. Te busca un amor del pasado para reclamarte algo, trata de cerrar ese círculo. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de agosto con los números 12, 30 y 77. Deja de buscar lo que no es para ti y deja a un lado los negocios en donde no te aprecian. Te recomiendo este día 13 prender una vela blanca e invocar a los ángeles para quitar esas malas energías.

CAPRICORNIO

Este fin de semana debes de usarlo para analizar a profundidad tu vida, a veces tu mente te sabotea y no te deja ser feliz poniéndote muchas trabas o prejuicios, así que trata de cambiar eso y quererte más, además tienes que dejar de cerrarte a las relaciones de pareja, estás en el momento ideal para buscar a alguien. Realizas trámites de pagos de escuela o de tus tarjetas de crédito. Recibes un dinero extra que no esperabas por cuestiones de pagos atrasados en el trabajo. Un amigo o ex pareja se enoja contigo por chismes, trata de aclarar la cosas. Te vas de fiesta el sábado, sólo trata de controlarte y no tomar tanto. Terminas una relación amorosa por celos. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de agosto con los números 23, 19 y 00, trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizarlo.

ACUARIO

Este 11 de agosto será un día mágico en el que recibirás muchas sorpresas, tanto económicas como en el ámbito amoroso, debes estar al pendiente porque todo lo que deseas estará cerca de ti, sólo tienes que ir por ello. El viernes vas a tener mucho trabajo y presiones, pero no dejes que eso arruine todas las buenas vibras que te rodean. Trata de estar tranquilo y no pelear. Recibes un invitación para salir de viaje en septiembre. Tramitas tu seguro del carro. Sábado y domingo de fiestas o reuniones familiares. Trata de cuidarte de infecciones de la piel o sexuales, debes de ser más cuidadoso y protegerte sobre todo cuando tienes relaciones fugaces. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de agosto con los números 19, 34 y 20. Trata de vestirte de colores claros para aumentar tu fuerza espiritual.

PISCIS

Fin de semana de estar muy alegre y pasarla con esa persona especial, recuerda que el amor vuelve a tu vida. Este día 11 de agosto tendrás mucha presión de trabajo, pero vas a recibir una buena noticia por parte de tus jefes. Pagas deudas de tu casa o carro. Tramitas tu seguro social. Ya no seas tan rencoroso con tu familia, es tiempo de hablarse y juntarse todos. Sábado de estar con tu pareja y sentirte muy feliz, los Piscis siempre tienen que estar en paz y enamorados para funcionar mejor en la vida. Domingo de comprarte ropa o cambiar el celular. Te busca tu mamá o papá para pedirte ayuda en unos pagos o arreglos de la casa. Tendrás un golpe de suerte este 13 de agosto con los números 19, 34 y 29, tu compatibilidad en el amor es con Piscis y Géminis. Tu lema este sábado: ser feliz.