Aspirina cumple 120 de aliviar a los guatemaltecos y esta es su evolución

Seguramente has escuchado acerca de la Aspirina e incluso la has usado en más de una ocasión. Por si no lo sabías, este medicamento cumple 120 años el 10 de agosto. ¡Qué orgullo!

La historia de Aspirina Bayer comenzó en 1897 cuando el Dr. Felix Hoffman logró sintetizar una forma químicamente pura y estable del Acido Acetil Salicílico (ASA) por primera vez en los laboratorios Bayer. Así nació este analgésico multifacético que el Dr. Hoffman utilizó para aliviar a su padre, quien padecía de reumatismo.

Millones de personas toman a diario Aspirina como un producto de referencia para el alivio del dolor y como terapia básica para la prevención de eventos cardiovasculares (CV), como ataques al corazón o paro cardiaco.

“El éxito rotundo de Aspirina se evidencia en todo el mundo. Por décadas ha aliviado el dolor, la fiebre y la inflamación de millones de personas. Está al alcance de todos”, comentó Gustavo Martínez, marketing consumer health para Centroamérica y El Caribe.

Su evolución

En la actualidad, el ASA (el ingrediente que se encuentra en Aspirina) desempeña un papel importante en la investigación médica moderna que está explorando sus usos adicionales. En el 2016 el ASA fue el tema de foco de más de 1,900 publicaciones. Además, Bayer ha patrocinado investigaciones e innovaciones en las áreas cardiovascular y de alivio del dolor.

La marca introdujo recientemente al mercado Aspirina Advanced, una nueva fórmula de Aspirina de liberación rápida con microtecnología. Esta permite que el principio activo se disuelva más rápido y así ingrese con mayor velocidad al torrente sanguíneo. Esta nueva fórmula es dos veces más rápida que la de la Aspirina regular.

Celebrando los 120 años

Para conmemorar los 120 años, la marca ha lanzado una convocatoria para Centroamérica y República Dominicana por medio de sus redes sociales. El concurso “Arte Aspirina” invita a los consumidores a elaborar un diseño artístico sobre una tableta de Aspirina Bayer. Los diseños serán evaluados por un jurado especializado y los ganadores serán reconocidos por medio de una campaña especial.

Para más información, consulta sus redes sociales.