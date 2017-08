Estos consejos te pueden ayudar a tener un buen manejo de las finanzas de tu negocio

El éxito de cualquier empresa o negocio se basa en diferentes factores. Uno de los más importantes es el correcto manejo del dinero. Esto no consiste únicamente en llevar bien las cuentas, sino saber qué decisiones tomar respecto a las finanzas de la empresa.

Si eres propietario de una PyMe (pequeña o mediana empresa), debes aprender a llevar una gestión eficaz de las finanzas. Por ello, te compartimos algunos consejos para el buen desarrollo de tu negocio.

Publinews conversó con Adolfo Haug, gerente de BAC MIPyME Costa Rica; quien dio algunas claves para el manejo de cuentas de una micro, pequeña y mediana empresa.

Equilibrio

Las entradas y salidas de dinero deben estar contabilizadas. No puede salir dinero sin que no haya entrado un producto. Los costos no deben ser muy altos y hay que tomar en cuenta que lo más importante es incrementar los ingresos por venta.

Asesor de finanzas

No hay porque tomar el puesto como contador o el master en cuentas del negocio. Algunas veces por ahorrarse un poco de dinero, se comete el error de tomar el control de las cuentas y eso termina perjudicando a la empresa.

Tener un buen asesor de finanzas o un contador es lo mejor que se puede hacer. Esto ayudará a tener en orden los gastos y no dejar en el aire los ingresos y egresos de dinero.

No temerle a los bancos

Muchos bancos ofrecen servicios de manejo de cuentas para Pymes o MIPyMe (micro, pequeñas y medianas empresas). A veces se cree que al dejar que un banco maneje las cuentas, este se adueñará de ellas.

Muchas de las grandes empresas dejan que los bancos manejen su dinero y que ellos sean los encargados de aconsejar al propietario de la empresa para mejorar las cuentas.

Tener un salario fijo

El dueño de la empresa debe verse como un administrador que deberá entregar cuentas al “verdadero” dueño. Esta dinámica tiene el objetivo que el dueño tenga un salario fijo y no disponga de todo el dinero de la empresa.

No regales tu trabajo

Habrán temporadas en las que no se logre la ganancia mensual y la empresa se vea con la necesidad de “rematar” los productos o bajar de precio al servicio.

Esta estrategia no es mala, pero se debe tomar una decisión prudente y ver qué productos pueden darse en oferta y cuales deben quedarse con el precio original.

Reserva

Siempre debes tener una reserva de efectivo para los imprevistos. Se aconseja tener como mínimo el equivalente a tres meses de gastos de operación como reserva.

via GIPHY