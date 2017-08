Sarahah es una nueva red social para criticar a los demás de forma anónima

Hay una nueva red social de moda entre los jóvenes. Se llama “Sarahah” y rápidamente se ha popularizado hasta llegar a ser una de las más descargadas, tanto en Android como en iOs. ¿Por qué?

Esta aplicación se desarrolló en Arabia Saudita con una intención muy sencilla. El propósito era permitir que las personas pudieran darle recomendaciones a sus compañeros de trabajo sobre cómo mejorar en el aspecto laboral. También para dejarle mensajes “secretos” a los jefes. Estos serían anónimos.

Sin embargo, se le ha dado un nuevo uso que ha despertado alertas. Claramente la app no se usó con ese fin, ya que los usuarios están mandado mensajes para criticar, acosar e incluso practicar bullying. Hay otros que la han usado para aprovechar a confesar sus sentimientos o atracción hacia otra persona.

Aunque los mensajes son anómimos, es decir, se desconoce quién los escribió y mandó, esto no evita que sean públicos. Esto se debe a que el objetivo inicial de la app era permitir que los jefes de las empresas pudieran tener un tipo de feedback sobre sus colaboradores.

Actualmente es muy popular en países como Estados Unidos, Australia, Irlanda y Gran Bretaña; aunque poco a poco ha ganado terreno en Latinoamérica y el resto del mundo.

“Sarahah no revelará la identidad de los usuarios, a menos que ellos así lo decidan. Los usuarios no podrán responder los mensajes, no por el momento. Estamos evaluando esta opción”, escribieron los desarrolladores en el sitio web de la app.