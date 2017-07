Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

ARIES

Fin de semana de mucho trabajo extra, pero no te agobies, recuerda que los Aries son muy cumplidos y organizados, por ese buen desempeño siempre tienen varias propuestas laborales. Recibes un dinero que no esperabas o te pagan un bono en el trabajo, trata de ahorrarlo. Ten cuidado con problemas de chismes o malentendidos con alguno de tus amigos, trata de solucionarlo. Un amor del signo Acuario o Piscis te va a estar buscando otra vez para ser pareja, piensa bien tu decisión. A los Aries solteros, no busquen tanto el amor, dejen que fluya solo y verán que estos días les va a llegar la persona indicada. Te busca tu hermano para pedirte un consejo o dinero. Procura no comer de más y seguir con el ejercicio para verte mejor en verano. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte son 51, 28 y 70.

TAURO

Viernes de muchas entrevistas o reuniones por cuestiones laborales, los Tauro entraron en tu etapa de su vida en la que buscan progresar y formar un patrimonio, así que no dudes en seguir buscando el trabajo que te impulse económicamente hasta que logres tus objetivos. Si ya no te sientes a gusto con tu pareja es mejor darse un tiempo y estar en paz. Tu signo es muy poderoso para atraer todo lo que desea, así que este fin de semana piensa en muchas cosas positivas para cumplir todos tus deseos, especialmente aquellos que tienes en cuestiones económicas. Los Tauro que son solteros deben aprender a diferenciar el amor de la pasión y dejar de enamorarse de personas que sólo están de paso en su vida para hacer espacio al verdadero amor. Aprovecha este fin de semana que pasarás con toda la familia.

GÉMINIS

Este fin de semana estarás muy pensativo sobre las cosas que pudieron ser, pero que al final no se concretaron, debes de tratar de poner en orden tu mente, especialmente en cuestiones amorosas para que al final no te arrepientas de las decisiones que tomas. El viernes tendrás mucho trabajo o pendientes en la escuela. Ten cuidado con problemas en la calle, si manejas ten precaución al conducir. Te busca una ex pareja para pedirte dinero. Ten cuidado con la gastritis o úlceras, trata de no tomar tanto alcohol o comer de más. Te compras un celular nuevo o cambias el plan. Tus números de la suerte son 31, 24 y 56. Algunas personas cercanas se alejan de ti por esa personalidad cambiante que caracteriza a tu signo, así que trata de controlar más tu temperamento. Es importante que empieces a ahorrar.

CÁNCER

Viernes de mucho trabajo por el cierre de mes y hacer cobro de facturas, así que ten mucho cuidado con el dinero. Tendrás varias juntas en la oficina para revisión de resultados, trata de cumplir con todo. Ten cuidado con los encuentros sexuales sin protección, recuerda que es mejor vivir tranquilo toda la vida que vivir un instante de pasión con remordimiento. Te buscan para poner un negocio los fines de semana y va a ser de comida o venta de alcohol. Ten cuidado con las enfermedades del pulmón o garganta, trata de dejar un poco el cigarro. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 66 y 31. Los cáncer casados tendrán fiesta de uno de sus hijos o celebran un bautizo; los cáncer que están solteros tendrán mucha compatibilidad para formar una pareja con los signos de Escorpión y Capricornio.

LEO

Fin de semana de mucha diversión y festejos, a los Leo les gusta mantener reunidos a sus amigos, así que aprovecha este fin de semana, especialmente por ser tu cumpleaños. Cuidado con problemas legales o abogados, trata de no meterte en situaciones ajenas. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor secreto. Viernes de mucho trabajo por la revisión de fin de mes. Te dan un bono o prima vacacional. Te busca un amigo de otra ciudad o país para invitarte de viaje. Aunque a tu signo le gusta ser el que controla las relaciones amorosas, debes de tener cuidado de no presionar tanto a tu pareja y darle su espacio para que no se termine lo que tienen. Tus números de la suerte son 09, 33 y 21, trata de usarlos el domingo 30 de julio, ya que con ellos tendrás un premio en los juegos de azar.

VIRGO

Este viernes te sentirás incómodo en tu trabajo y con tus compañeros, trata de no darle mucha importancia a lo que escuchas en la oficina; trata de protegerte con un listón amarillo amarrado en el tobillo y buscar un nuevo empleo en el que te puedas sentir a gusto. Te invitan a una fiesta este sábado en la que conocerás a personas muy interesantes, sólo trata de no tomar mucho alcohol. Te compras tenis para hacer ejercicio. Te busca una ex pareja para tener una noche de pasión. Arreglas la cocina de tu casa o decides cambiar muebles. Te recomiendo explotar tus aptitudes poniendo un negocio de organización de eventos, verás que te va a ir de lo mejor. Tendrás un acontecimiento divino este domingo en el que sentirás cómo tu ángel de la guarda se acerca a ti. Tus números de la suerte son 31, 22 y 98.

LIBRA

Viernes de muchas presiones en el trabajo por auditoría y revisión con los directivos de la empresa, por eso sientes la urgencia por salir pronto de vacaciones para relajarte. Te llega un chisme por parte de un amigo que tendrá problemas legales. Terminas de hacer el pagos de tus tarjetas, trata de ya no comprar cosas que no necesitas. El sábado saldrás de antro o te invitan a una fiesta familiar, recuerda que siempre vas a estar invitado a todas las reuniones porque tú eres el alma de este tipo de eventos. En el amor, ya no le pongas tanta atención a tu pareja para que no te haga sufrir mucho, tú actúa normal y verás que te empiezan a respetar más. Tus números de la suerte de este fin de semana serán 31, 22 y 87. Los Libra que están casados tendrán fiesta de un hijo o realizan un bautizo.

ESCORPIÓN

Fin de semana de muchas tareas pendientes en tu escuela o trabajo, debes aprender a administrar mejor tu tiempo y así no tener nada rezagado. Este viernes vas a tener una junta laboral para cambios de puesto y reajustes, trata de buscar otro trabajo donde te sientas más a gusto. El sábado lo usarás para hacer arreglos en tu casa o cambiar muebles. En el amor, para los Escorpión que están solteros va ser un fin de semana lleno de pasión y relaciones fugaces, sólo trata de no engancharte con nadie. Para los casados van a ser unos días de mucha convivencia con su pareja. Sabrás de una enfermedad de un familiar y vas a estar dándole todo tu apoyo. El domingo vas a tener mucha suerte con los números 03, 02 y 17, trata de jugarlos en el azar y apostarle a tu equipo favorito, verás que ganarás dinero extra.

SAGITARIO

Va a ser un fin de semana con muchas energías cruzadas, así que trata de no hacer dramas donde no los hay y estar tranquilo en todos los sentidos. El viernes tendrás mucho trabajo y una revisión por parte de tu jefe, recuerda que tu signo es fuego y siempre son muy cumplidos en sus deberes. Te llega una invitación para salir de viaje rápido o ir a una fiesta cerca de tu ciudad, trata de ir para que te despejes un poco de lo mismo. Sientes que en el amor tu pareja se alejó de ti y no sabes el motivo, trata de platicarlo, ser más humilde y reconocer que todos tenemos errores, para lograr rescatar esa relación. Te compras ropa para salir de fiesta. Tus números de la suerte son 31, 22 y 94. Tu mejor compatibilidad en el amor este fin de semana va a ser con los signos Aries y Cáncer, serán muy apasionados.

CAPRICORNIO

Este fin va a ser muy afortunado para tu signo, especialmente con la suerte en todo lo relacionado en cuestiones de juegos de azar o que te paguen deudas del pasado. Recuerda que siempre que son finales de mes es cuando le va mejor a tu signo. Si eres mujer debes tener cuidado ya que se aproxima un embarazo a tu vida. Te invitan a una fiesta familiar, sólo procura controlarte con la forma en que bebes alcohol. Trata de seguir con la dieta y no comer de más. Terminas con tus estudios o tramitas tu título universitario. Te regalan una mascota. Aprovecha el domingo para descansar y renovar energías. Tus números de la suerte son 31, 25 y 77. Vístete de colores muy fuertes para reforzar las buenas vibras. Copras de última hora un boleto de avión para viajar en este mes de agosto con tu familia.

ACUARIO

Viernes de mucho trabajo y cierre de mes en tu empresa, esfuérzate mucho porque pronto habrá un ascenso y ten cuidado con los chismes o las malas energías. Aunque tu signo es muy conquistador y en todo momento tienes un amor a tu lado, también sueles ser infiel, por eso debes de controlar esa energía sexual para encontrar la felicidad. Tendrás problemas con tu carro, trata de revisarlo bien de los frenos. Fin de semana de mucha diversión y estar en varias fiestas, aprovéchalas para quitar el estrés de los último días. Intenta no lastimar a tus amistades o familiares con lo que dices, tu signo es muy claridoso y a veces haces más daño con las palabras. Te busca un amor del pasado para pedir que vuelvan a ser pareja, piénsalo. Tendrás un golpe de suerte el próximo domingo con los números 09, 44 y 21.

PISCIS

Este fin de semana vas a estar muy estresado y presionado por pagos que tienes pendientes. Debes aprender a administrar mejor tus finanzas para no llegar a finales de quincena con el dinero justo. En el amor te sentirás de lo mejor, por fin sientes que esa persona que necesitas va a estar a tu lado y te espera un fin se semana que va a ser muy romántico. Recuerda que tú eres el pilar de tu casa y siempre vas a estar viendo por el bienestar familiar, eres el signo consentido de Dios porque te da el don de ser generoso. A las mujeres que son Piscis les recomiendo cuidarse más porque se avecina un embarazo en sus vidas. Tendrás un golpe de suerte en sorteos y juegos de azar con los números 08, 91 y 84. Aprovecha la suerte para concretar ese cambio de casa que estabas buscando y que llegará en agosto.