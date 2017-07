Capodarte, la nueva marca de calzado brasileño que llega a Guatemala

SALE 👠 50% OFF 👠 Calzado & Bolsos hechos en Brasil 🇧🇷 Aplica en calzado colección Verano 2017 Visítanos en: • Oakland • Cayalá • #capodartegt #capodartefashion #modaguatemala

A post shared by CAPODARTE Guatemala (@capodartegt) on Jul 17, 2017 at 6:11pm PDT