Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

ARIES

Semana para analizar cambio de trabajo. Terminas de hacer pagos de tu tarjeta. Ya piensas en tus vacaciones para el mes de agosto con tus amigos. Cuidado con infecciones de la piel o problemas en el cabello. Ya no trates de arreglar la vida de todo mundo, recuerda que es mejor mantenerse al margen de la situaciones personales de los demás. Te piden dinero prestado. Cuidado con los chismes en tu trabajo, recuerda ser discreto. Tendrás un golpe de suerte el 19 de julio con los números 03, 22 y 71, vístete de colores fuertes para que esa energía positiva crezca más. Un amor Géminis o Virgo se aleja de tu vida. Terminas de hacer una prueba o examen para entrar a estudiar una carrera universitaria. Te regalan una mascota. Tu compatibilidad en los negocios o trabajos va a ser con los signos de aire.

TAURO

Sales de viaje por cuestiones de trabajo y te invitan a muchas reuniones, sólo trata de no comer de más y seguir con tu dieta. Decides volver a estudiar o tomar un curso de idiomas. Ten cuidado con problemas legales. Amigos te invitan a un negocio. Ya no seas tan duro contigo mismo y no te preocupes tanto por lo que piensan de ti los demás, tú sé natural y verás cómo tienes grandes logros en tu vida. Decides ponerte un tatuaje. Celebras el cumpleaños de un familiar. Tendrás un golpe de suerte el día 20 de julio con los números 04, 33 y 71, trata de combinarlo con tu día de nacimiento. A los Tauro casados les llega un embarazo en los próximos días; los solteros tendrán por fin una pareja estable del signo de Escorpión o Tauro. Decides hacerte una cirugía estética y te va a salir todo de lo mejor.

GÉMINIS

Tiempo de madurar y comenzar a planear tu futuro. Semana de mucho trabajo y algunos roces con tus superiores, así que trata de relajarte y no tomarlo tan personal. Ten cuidado con problemas del pie o rodilla, trata de dormir más y dejar a un lado el celular. Te llega un dinero extra y decides empezar a ahorrar. Arreglas papeles de tu escuela o la maestría. Ya no seas tan terco, a veces hay que dejar ir las cosas. Te compras ropa. Te metes a hacer ejercicio. Aléjate de los vicios. Sabrás de la operación médica de un familiar, pero todo va a salir muy bien. Te invitan a un rancho o a salir a un día de campo. Un amor del signo Aries o Libra va a llegar muy fuerte. Tendrás un golpe de suerte el 21 de julio con los números 06, 55 y 81, vístete de colores azul y blanco para que tu energía positiva crezca.

CÁNCER

Será una semana de mucha presión laboral y cambios en la oficina. Tienes una buena racha en el amor y te pedirán matrimonio. Tendrás una racha de suerte en juegos de azar con los números 03, 22 y 17. Evita las amistades que sólo te buscan por interés. Arreglas papeles de unas escrituras o testamento. Te invitan a un bautizo o a ser padrino en una boda. Debes de hacer dieta de verduras o frutas, recuerda que el punto débil de tu signo es el intestino perezoso así que trata de comer más sano. Ya no estés tan estresado en tus exámenes de escuela. Si tienes un niño chiquito ponle un listón rojo o trata de protegerlo del mal de ojo para que no se te enferme, recuerda que hasta los nueve meses los bebés no tienen fuerza para repeler malas energías. Sales de viaje, pero va a ser rápido y muy provechoso.

LEO

Esta semana empieza una racha que durará 30 días que te ayudará a salir de todas las malas situaciones que habías tenido últimamente. Te llega una invitación de tus padres para irte de viaje con ellos. Ten cuidado con problemas de muelas, trata de ir con el dentista. Si sales de vacaciones en una playa o río trata de darte baños de sal de arena, es decir, tallarte tu cuerpo a las seis de la tarde. Un amor del signo de fuego te va a estar buscando para tener una relación seria, pero trata de no precipitarte. Te compras ropa y decides seguir con el ejercicio. Te pones una tatuaje. Le ayudas a un amigo a salir del clóset. Sigue con tu curso de mecánica o ingeniería, recuerda que vale más el que sabe más, así que trata de seguir estudiando. Tendrás mucha suerte en juegos de azar con los números 13 y 08.

VIRGO

Semana de arreglar asuntos legales, trata de asesorarte con personas profesionales. Te estás enamorando de alguien que no es tu pareja. Serán unos días de abundancia en lo personal y terminas algunas deudas. Tendrás un examen muy difícil, así que trata de ponerte a estudiar más. Tu mejor día va a ser el día 19 de julio, trata de poner una vela amarilla para seguir con suerte en cuestiones de dinero. Hablas con tus padres para decirles que te vas ir a vivir solo. Acuario y Cáncer son los signos con los que tendrás más compatibilidad en cuestiones de amor. Procura seguir con tu dieta y ejercicio. Te vas de viaje por cuestiones de trabajo. Tus números de la suerte van a ser 04, 33 y 71, trata de combinarlo con tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Te invitan a una campaña política.

LIBRA

Arranca la semana con ánimo. Preparas un viaje aunque sea corto para finales de este mes o agosto. Siempre existe la tentación pero ahora date un respiro porque aún falta la mitad del año y tienes que prepararte para llegar a tu cumpleaños en buena forma física y mental. Con la cabeza más despejada podrás resolver mejor los problemas del día a día. Esta semana estará protagonizada por aspectos que afectarán tus áreas de romance, a niños, familia y diversión pero no te deprimas porque solventarás muy bien cualquier problema. En lo que respecta a los negocios, podrás ganar más dinero si te quitas esas piedras del zapato que te comen la quincena con intereses. Prueba a no gastar y pagar cuanto antes tus tarjetas, ya verás que te irá mejor.

ESCORPIÓN

Semana de lograr los objetivos que tienes en mente para progresar, van a ser unos días de muy buenas energías a tu alrededor sólo trata de no cometer el mismo error de platicar tus planes a futuro. Pagas tu tarjeta de crédito y compras muebles para tu casa. En cuestiones de salud cuídate de las depresiones o nervios. Te regalan una mascota. Compras boletos de avión para el mes de agosto. Te invitan a trabajar en gobierno o proyectos políticos. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y el ejercicio. Un amigo se está enamorando de ti, trata de hablar claro esa situación y no confundir el amor con la amistad. Decides cambiar de carrera. Cuidado con un amor del pasado que te sigue teniendo resentimiento y piensa en hacerte daño. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de julio con los números 02, 11 y 56.

SAGITARIO

Semana de mucho trabajo y energías cruzadas, trata de mantenerte atento a todas las situaciones y no caer en pleitos sin razón. Te viene una invitación a salir de viaje con tus amigos en estos días. Recibes un dinero que no esperabas por el pago de tu prima vacacional. Trata de cuidar más a tu mami y llevarla con el médico. De los signos del zodiaco eres el artista y más viajero, así que no te límites y cada que puedas trata de salir de viaje, eso te va a ayudar mucho a crecer más como persona. En el amor vas a estar indeciso entre dos personas, trata de poner en claro tus sentimientos y ser más fiel. Este día 18 de julio va a ser muy bueno para ti, te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado, pero recuerda no comentarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 32 y 11.

CAPRICORNIO

Semana de conocer personas nuevas que te ayudarán profesionalmente. Trámites de sacar tu pasaporte o visa. Ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete poniendo una veladora roja el día 17 de julio para cortar todo lo negativo. Te llega un amor nuevo del signo de Leo o Géminis que va a ser muy compatible contigo. Para los que están casados habrá algunos problemas relacionados a celos o desconfianza, así que traten de tener paciencia. Pagas el seguro de tu carro. Te llega un bono por unas ventas o fondo de ahorro. Tus números de la suerte son 13, 26 y 77, y tu color el blanco. Trata de ser cauteloso con los contratos que firmas. Hablas con un médico para una operación estética, estás en tu mes de renovación personal. Te compras ropa y zapatos para una boda o cumpleaños familiar.

ACUARIO

Semana de mucho trabajo y auditoria, por lo que te esperan muchas tensiones y discusiones, trata de mantenerte tranquilo. Te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 14, 33 y 78. Realizas tramites de tu visa o pasaporte. Tendrás la energía de tu lado para cuestiones de proyectos o negocios. Mandas a arreglar tu carro o le haces una revisión. Los casados estarán planeando ser padres o ya formar una familia, a los solteros les llegará un amor de los signos Escorpión o Libra. Ya estás preparando tus vacaciones para el mes de agosto. Cuídate de dolores de espalda o cuello y sigue con el ejercicio que eso te va a ayudar a sentirte mejor. Te busca un amigo para pedirte consejos amorosos. Este julio es muy importante para dejar saldadas tus deudas y no sacar nada a crédito.

PISCIS

Semana de mucha energía positiva en cuestiones profesionales. Ten cuidado con problemas de enojos o carácter, recuerda que a veces dices palabras que lastiman mucho. Cuídate de dolores de tobillo o rodilla. Para protegerte de energías negativas date baños de agua bendita y eso te va a ayudar a limpiarte. Te pones a dieta o te metes a hacer ejercicio, recuerda mantenerte en forma para que puedas lucir cuerpo en esta vacaciones. Te vas de viaje o compras boletos de avión para el mes de agosto. En tus vacaciones pon atención a tus sueños, tu ángel de la guardia te mandará un mensaje. Tu mejor día va a ser el 17 de julio para realizar negociaciones de proyectos nuevos. Te llega un dinero extra y va a ser por juegos de azar, apuesta a los equipos de color azul. Tus números de la suerte son 09, 08 y 77.